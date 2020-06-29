　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍軍強攻立院之戰會勝利？　名嘴曝「2關鍵時間點」....沒撐過國民黨必亡

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國民黨立委黨團不滿監委提名名單突襲占領立法院議場，民眾聚集立院正門。（圖／記者張榮恩攝）

▲國民黨立委黨團不滿監委提名名單突襲占領立法院議場，民眾聚集立院正門。（圖／記者張榮恩攝）

記者曾羿翔／綜合報導

國民黨為抗議監委人事案，28日突襲強佔立法院要求撤換陳菊，直到深夜外場都可看見聲援民眾。這場強攻立院之戰究竟勝算為何？資深媒體人兼名嘴黃創夏就對此表示，「撐不過24小時，國民黨必亡！撐得過72小時，民進黨頭大！」據了解，國民黨團佔領立院期間與駐衛警發生多起推擠衝突。

黃創夏在臉書連續發表的5篇貼文內容提到，極需要一場戰爭的國民黨，選擇以社會觀感並不高的監委名單當戰場，又鎖定陳菊「攻其必救」，符合兵法要義！黃接著指出，接下來觀察重點有二，包括「能撐多久」與「局部抗爭不失控」。

▲▼國民黨立委黨團不滿監委提名名單突襲占領立法院議場，國民黨主席江啟臣赴議場發聲明。（圖／記者莊喬迪攝）

▲國民黨主席江啟臣晚間9點抵達議場發聲明。（圖／記者莊喬迪攝）

文內也提到，國民黨撐不過24小時，國民黨必亡！撐得過72小時，民進黨頭大！各方人馬可「風言風語」，但需要知道「國會議員如何被對待」？黃創夏也針對網友問「為何撐過3天民進黨要頭大？」給回應，國民黨若撐得過3天，立院外的聲援民眾必定聚集，歐美等國際媒體必定會對此事關切，會開始「兩面並陳」，未必對執政黨（民進黨）有利。

國民黨立院黨團總召林為洲28日突率20名黨籍立委攻入立法院議場，用椅子堵住出入口，還用綠漆在主席台噴下「監委酬庸、拒絕背書」等字樣，多名立委手拿著「撤換陳菊」的抗議條。身為監察院長提名人，陳菊晚間也回應，「不需要為了杯葛陳菊，也杯葛台灣的發展。」

▲▼立法院椅子山照片曝光。（圖／翻攝陳以信臉書）

▲立法院椅子山照片曝光。（圖／翻攝陳以信臉書）

民進黨發言人顏若芳也發出聲明批評，國民黨荒誕的行為，不但無法讓相關人事同意權公開、理性討論、審查，更因為不理性的杯葛，導致國家在疫情後重要建設發展需求的可能為之延宕。

▼國民黨團立委闖進議場，要求撤換陳菊。（圖／立委鄭正鈐提供）

▲▼國民黨團立委闖進議場，要求撤換陳菊。（圖／立委鄭正鈐提供）

ET快訊
悍將熱褲妹遭6人包圍狂射！誤入敵陣「濕身了」　主播傻：變祭品
端午4天夢魘！國3西湖「紅眼蟲潮」塞滿…密麻畫面曝
今天日子超稀有！錯過「再等672年」…神秘原因曝光了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍軍強攻立院之戰會勝利？　名嘴曝「2關鍵時間點」....沒撐過國民黨必亡

霸佔立院「符合兵法要義」！黃創夏揭2重點：國民黨永遠被看衰

「民主之恥」支持者包圍立院！警政署長喊嚴辦　羅智強嗆：好膽就來

一張圖看哪些國民黨立委攻佔立法院　破壞門鎖、噴漆、扔椅子樣樣來

國民黨大動作攻議場　江啟臣恐有3大矛盾、危機

藍營佔立院「賴品妤被狂TAG」！本人深夜回應　傳授3招：進可攻退可守

為國民黨加油！王浩宇點10杯薑茶送暖到立院　：我人好好

國民黨、民眾黨臨時會提案隻字未提陳菊人事案　44委員簽名曝光

杏仁哥率百人聚集立院　八百壯士急動員：明早7點聲援國民黨

立法院內部照片曝光！藍委攻破議場「霸台」　椅子山塞爆入口

男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

萌柴陪爸吃飯毛掌放手臂想討食　小眼睛直盯超無辜...網：太可愛

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

兩人愛情長跑12年終於結婚！ 閨蜜嫁給好兄弟讓他感動爆淚

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

一顆洋蔥完成超大盤宵夜首選！DIY簡單金黃洋蔥圈咬下超酥脆

隨機找路人接唱8年級生十首金曲 男超高音唱舞孃...她驚：很厲害！

藍軍強攻立院之戰會勝利？　名嘴曝「2關鍵時間點」....沒撐過國民黨必亡

霸佔立院「符合兵法要義」！黃創夏揭2重點：國民黨永遠被看衰

「民主之恥」支持者包圍立院！警政署長喊嚴辦　羅智強嗆：好膽就來

一張圖看哪些國民黨立委攻佔立法院　破壞門鎖、噴漆、扔椅子樣樣來

國民黨大動作攻議場　江啟臣恐有3大矛盾、危機

藍營佔立院「賴品妤被狂TAG」！本人深夜回應　傳授3招：進可攻退可守

為國民黨加油！王浩宇點10杯薑茶送暖到立院　：我人好好

國民黨、民眾黨臨時會提案隻字未提陳菊人事案　44委員簽名曝光

杏仁哥率百人聚集立院　八百壯士急動員：明早7點聲援國民黨

立法院內部照片曝光！藍委攻破議場「霸台」　椅子山塞爆入口

好市多「神秘食物」散發屁味！她咬一口狂喊：太好吃了　網友＋1推爆

英國「8XL男」3年減133公斤！減肥組織頒發「2020瘦身王」

藍軍強攻立院之戰會勝利？　名嘴曝「2關鍵時間點」....沒撐過國民黨必亡

霸佔立院「符合兵法要義」！黃創夏揭2重點：國民黨永遠被看衰

「民主之恥」支持者包圍立院！警政署長喊嚴辦　羅智強嗆：好膽就來

一張圖看哪些國民黨立委攻佔立法院　破壞門鎖、噴漆、扔椅子樣樣來

全智賢、孫藝珍都在背「黑色精品包」　八個爆款LV Pont9、McQueen Story最搶眼

台南首家五星飯店結束營業！大億麗緻酒店19年劃下句點…黃偉哲到場送別

竹北市29日「送肉粽」！21:00橋底出發　路線圖曝光

酸民不想被告狂求饒！　Fin.K.L成員玉珠鉉嗆「你惹錯人了」：我咬了就不會放

女警太正！詐騙車手乖乖認罪　被逮捕不忘誇：好漂亮的警察

政治熱門新聞

藍營佔領立院　賴品妤揭3妙招

聲援藍營　八百壯士明7點到立院

要求吹冷氣挨酸　江啟臣：不是來吹冷氣

快訊／國民黨破門強佔立院　陳菊親自回應了！

國民黨突襲立院　上百支持者包圍聲援

立法院內部照片曝光！椅子山堆滿入口

國民黨、民眾黨臨時會提案曝光　未提陳菊人事案

為國民黨加油！王浩宇送薑茶到立院

快訊／國民黨強佔立院　總統府4點聲明痛批：把台灣的民主當人質

一張圖看哪些國民黨立委攻佔立法院　破壞門鎖、噴漆、扔椅子樣樣來

北市1月至5月「近1.9萬人出走」

李眉蓁喊爭取高雄辦2030亞運...四月早截止　網酸：韓草包2.0誕生！

快訊／突襲佔領立法院！國民黨團嗆：不撤換陳菊決不退出

端午塞爆　王世堅轟林佳龍「不要裝可愛」

更多熱門

相關新聞

霸立院「符合兵法要義」！黃創夏揭重點

霸立院「符合兵法要義」！黃創夏揭重點

國民黨團28日無預警突襲立院，攻破議場大門，霸佔主席台，以綠漆噴下「監委酬庸、拒絕背書」的字樣，連現場玻璃都被打碎，行動震驚外界。對此，資深媒體人黃創夏揭露2個「關鍵時間點」，若能撐超過72個小時，民進黨頭就大了。

警政署長喊嚴辦　羅智強嗆：好膽就來

警政署長喊嚴辦　羅智強嗆：好膽就來

為國民黨加油！王浩宇送薑茶到立院

為國民黨加油！王浩宇送薑茶到立院

藍營佔領立院　賴品妤揭3妙招

藍營佔領立院　賴品妤揭3妙招

國民黨、民眾黨臨時會提案曝光　未提陳菊人事案

國民黨、民眾黨臨時會提案曝光　未提陳菊人事案

關鍵字：

立法院國民黨民進黨監委陳菊

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

離婚庾澄慶11年！伊能靜盼18歲兒：要像爸爸，別像我

土豪被甩　怒po萌奶女神素顏照

他居家上班「卻愛上與哥哥女友激戰」差點被抓包還繼續

整形醫私打麻醉！病患抽搐3hrs癱瘓…她目睹全程嚇哭

隔壁辦喪事！一家全額付款退房...酸民神邏輯

獨／「陸地航母」闖紅燈遭擊沉　車幾全毀...網嘆：不用修了

女友小琉球潛水亡…當地人曝奪命陷阱

《超偶》男友「指縫間藏陳芳語」手機調情羞爆！

網友控咖啡館店員用腳踢浣熊　負責人怒提告

4個小孩3個爸！22歲媽結婚3次...第1任4歲女雙腳被燙爛

浪汪翻垃圾　她叫菜市場名尷尬了

騎機車躲太陽　5項違規一次看懂

悍將熱褲妹「濕身了」！6人包圍狂射變祭品

女兼3份工偷「住家權狀」借貸600萬　爸痛心提告

更多

最夯影音

更多
男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？
瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

萌柴陪爸吃飯毛掌放手臂想討食　小眼睛直盯超無辜...網：太可愛

萌柴陪爸吃飯毛掌放手臂想討食　小眼睛直盯超無辜...網：太可愛

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面