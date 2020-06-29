藍軍強攻立院之戰會勝利？　名嘴曝「2關鍵時間點」....沒撐過國民黨必亡

▲國民黨立委黨團不滿監委提名名單突襲占領立法院議場，民眾聚集立院正門。（圖／記者張榮恩攝）

記者曾羿翔／綜合報導

國民黨為抗議監委人事案，28日突襲強佔立法院要求撤換陳菊，直到深夜外場都可看見聲援民眾。這場強攻立院之戰究竟勝算為何？資深媒體人兼名嘴黃創夏就對此表示，「撐不過24小時，國民黨必亡！撐得過72小時，民進黨頭大！」據了解，國民黨團佔領立院期間與駐衛警發生多起推擠衝突。

黃創夏在臉書連續發表的5篇貼文內容提到，極需要一場戰爭的國民黨，選擇以社會觀感並不高的監委名單當戰場，又鎖定陳菊「攻其必救」，符合兵法要義！黃接著指出，接下來觀察重點有二，包括「能撐多久」與「局部抗爭不失控」。

▲國民黨主席江啟臣晚間9點抵達議場發聲明。（圖／記者莊喬迪攝）

文內也提到，國民黨撐不過24小時，國民黨必亡！撐得過72小時，民進黨頭大！各方人馬可「風言風語」，但需要知道「國會議員如何被對待」？黃創夏也針對網友問「為何撐過3天民進黨要頭大？」給回應，國民黨若撐得過3天，立院外的聲援民眾必定聚集，歐美等國際媒體必定會對此事關切，會開始「兩面並陳」，未必對執政黨（民進黨）有利。

國民黨立院黨團總召林為洲28日突率20名黨籍立委攻入立法院議場，用椅子堵住出入口，還用綠漆在主席台噴下「監委酬庸、拒絕背書」等字樣，多名立委手拿著「撤換陳菊」的抗議條。身為監察院長提名人，陳菊晚間也回應，「不需要為了杯葛陳菊，也杯葛台灣的發展。」

▲立法院椅子山照片曝光。（圖／翻攝陳以信臉書）

民進黨發言人顏若芳也發出聲明批評，國民黨荒誕的行為，不但無法讓相關人事同意權公開、理性討論、審查，更因為不理性的杯葛，導致國家在疫情後重要建設發展需求的可能為之延宕。

▼國民黨團立委闖進議場，要求撤換陳菊。（圖／立委鄭正鈐提供）