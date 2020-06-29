游錫堃籲國民黨回歸理性：若上國際新聞受損的是2300萬人

▲國民黨團攻占立法院議場，游錫堃、柯建銘進入議場主持協商。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨三十多名立委28日徹夜佔領立法院抗議，要求「拒絕酬庸，撤換陳菊」，截至29日上午8點仍持續佔領。對此，立法院長游錫堃8點30分進入議場內主持黨團協商，會前受訪時，強調立法院的功能、地位與尊嚴，且台灣在疫情過後，國際能見度高很多，如果因此上了國際新聞，受損的將是2300萬人，盼各黨能回歸理性程序。

游錫堃表示，我們是民主國家，呼籲四個黨都能回歸理性、回歸程序，依照會議程序進行，在議場裡面辯論，現在議事都有直播，用公開方式討論，真理越辯越明，希望大家保持民主風度。

針對民眾黨批評協商時民進黨都不讓在野黨提案，游錫堃強調「都依照會議程序，照議事規則處理。」

游錫堃話鋒一轉說，新冠肺炎疫情過後，台灣國際能見度已經比以前高很多，如果在最高民主殿堂做不好的話，上國際新聞，受損的就是2300萬人，我很在意立法院的功能、地位、尊嚴，希望能像先進國家一樣，例如美國總統是在美國國會山莊就職，是那麼尊重國會，台灣的國會功能、尊嚴，有待共同努力提升，呼籲各黨派和平理性回歸程序。

不過，國民黨團認為一旦回歸程序，因民進黨人數優勢，將無法擋下人事案，才選擇以類似太陽花運動的方式抗爭，對此，游錫堃說，「如果人數不夠，以政治學理論，就更努力爭取民意支持。」

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