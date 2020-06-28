為國民黨加油！王浩宇點10杯薑茶送暖到立院　：我人好好

▲國民黨團號召近20名立委突襲立法院，拒絕為監察院人事案背書。（圖／國民黨提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

國民黨因不滿監察院人事，在28日號召林為洲、蔣萬安等近20立委突襲立法院，拒絕為監察院人事案背書。總召林為洲稍早表示，已經確定要留宿立院，要求開電燈開冷氣，直到民進黨願意撤換陳菊任監察院長。對此，民進黨籍桃園市議員王浩宇於臉書上指出，會用Uber Eats送10杯薑茶到立院，並為國民黨加油。

王浩宇指出，那些說陳菊貪汙的已經被告到道歉，所以3000億負債原因也早已查明，不了解國民黨佔領自己上班的地方，打破玻璃、噴漆、比讚打卡拍照是在鬧什麼，還要求很熱邀開冷氣，「要作秀冷氣費憑什麼全民買單，就在裡面悶個兩三天看要演多久。」

王浩宇認為，佔領立院，必須要有民意基礎做後盾，太陽花學運在短短幾小時內就有數千民眾聚集，才得以對抗警察，逐漸累積到幾萬人參與。而國民黨立委訴求吹冷氣的消息曝光後，到現在為止僅有上百位民眾聲援，現場冷冷清清。

▲王浩宇送薑茶為國民黨立委打氣。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

隨後，王浩宇在臉書貼出一張Uber Eats的訂單明細，表示會訂購10杯薑茶到立法院為國民黨的行動加油。貼文一出後引發網友熱烈回應，「王浩宇人好好喔」、「真暖心，還好外面的人不多，不會阻礙外送員」、「真的超有心的，黑糖薑母茶超補元氣的」、「記得加註：熱一點」。不過最後他也表示，「會取消訂單，錢捐給育幼院，不然會浪費」。

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