霸佔立院「符合兵法要義」！黃創夏揭2重點：國民黨永遠被看衰

▲國民黨團闖入立法院，霸佔議場。（圖／國民黨提供）



記者柯振中／綜合報導

國民黨團28日無預警突襲立院，攻破議場大門，霸佔主席台，以綠漆噴下「監委酬庸、拒絕背書」的字樣，連現場玻璃都被打碎，行動震驚外界。對此，資深媒體人黃創夏揭露2個「關鍵時間點」，若能撐超過72個小時，民進黨頭就大了。

國民黨團不滿監察委員人事名單，28日下午發動突襲，衝入立法院內，佔領議會，大肆破壞現場，還在主席台上以綠漆噴下「監委酬庸、拒絕背書」等字樣，要求民進黨撤換陳菊，「不撤換陳菊，國民黨團決不退出議場。」

國民黨黨主席江啟臣痛批，這次監委名單是「史上最爛也最綠」，有9成人選都有綠營背景，院長提名人陳菊曾擔任高雄市長，「在市長任內，有多少案子被監察院調查？又有多少被糾正、被彈劾？」

▼江啟臣痛批，這次的監委名單「史上最爛也最綠」。（圖／記者張榮恩攝）



江啟臣指出，目前有人開始帶網路風向，批評這次的行動，「我們今天是抗爭，不是吹冷氣」，所有被破壞的公物，國民黨全數負責，「不要試圖在網路帶風向，來扭曲國民黨為民發聲、爭取公平正義的行動。」

黃創夏在臉書表示，國民黨現在極度需要一場戰爭，這次以社會觀感不高的監委名單作為切入點，闢起戰場，又鎖定了陳菊，「攻其必救」，符合兵法要義，接下來就要看「2項重點」，包括「能撐多久」與「局部抗爭不失控」。

資深媒體人黃創夏說明，若這次的行動撐不過24小時，「國民黨必亡」，但如果超過72個小時，民進黨頭就大了。黃創夏指出，各方人馬可以堅持己見，但「國會議員如何被對待」，歐美國家必定會關切。

黃創夏指出，關鍵72小時正在倒數，若撐不過，國民黨將永遠被看衰，若成功撐過了，立院外將聚起泛藍的聲援民眾，進而引發國際媒體關注，「國際媒體擴大關注會『兩面並陳』，未必對執政黨絕對有利…。」

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▼黃創夏說，接下來的時間是關鍵72小時。（圖／國民黨提供）

