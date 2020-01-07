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夜衝武嶺放煙火！10年輕男女「拍照歡呼」網氣炸　警方找到人了

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記者柯沛辰／綜合報導

一群年輕男女5日夜衝上武嶺，卻無視國家公園規定，把武嶺停車場當作跨年晚會現場，大肆施放煙火。影片曝光後，引發網友撻伐，指此舉可能引起山林火災，後果恐不堪設想。警方表示，全案將移送太管處，依法裁罰1500元到3000元的罰鍰。

臉書粉絲專頁「中橫路況交通資訊站」6日公布影片，從中可見10位男女在停車場點燃仙女棒，還大肆施放煙火，甚至一邊興奮拍手、拿手機拍照錄影，在現場連連發出歡呼聲。

▲▼民眾跑到武嶺放煙火。（圖／中橫路況交通資訊站社團提供，，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲一群年輕男女跑到武嶺放煙火，現場嘻笑、歡呼聲不斷。（圖／中橫路況交通資訊站社團授權提供）

貼文批評，「你們到底在幹什麼東西，連放完也不將垃圾帶走，在武嶺停車場這樣搞對嗎？書讀到哪去了？很嗨是不是？是嫌太管處、太警隊不夠累？知道這裡是國家公園境內嗎？」

許多網友看完也紛紛批評，「教育與家庭的失敗」、「如果造成火災，後果不堪設想」、「如果像澳洲一樣火燒山怎麼辦」、「確定有讀過書嗎」、「森林的動物可能被嚇得很賭爛」、「看來澳洲的經驗沒有帶來任何警示」、「父母沒教好，建議重罰」。

▲▼夜衝武嶺放煙火！10年輕男女「拍照歡呼」網氣炸　警方找到人了。（圖／東森新聞）

▲密錄器畫面可見，警方到場關切時，火把還在熊熊燃燒。（圖／東森新聞）

當晚警方接獲報案，立刻趕抵喝斥「麻煩你出示證件！再浪漫嘛！」一行人見狀，歡樂氣氛瞬間凍結，但由於現場火把還在燃燒，其中一名男子趕緊吐出一句「不好意思，我去車上拿水…」

保七總隊第九大隊副大隊長梁智先表示，國家公園內禁止施放煙火，後續將依據國家公園法第13條規定移送，「待調查完畢後，我們會移送到太管處來做裁罰，處以1500到3000元的罰鍰。」

▲▼夜衝武嶺放煙火！10年輕男女「拍照歡呼」網氣炸　警方找到人了。（圖／東森新聞）

▲保七總隊第九大隊副大隊長梁智先。（圖／東森新聞）

據了解，該停車場屬於太魯閣國家公園範圍，太魯閣國家公園警察隊6日上午已到現場蒐證。

根據森林法第34條規定，森林區域及森林保護區內不得有引火行為，如果因此失火燒毁森林者，依第53條第三款規定，處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣30萬元以下罰金。

▲▼夜衝武嶺放煙火！10年輕男女「拍照歡呼」網氣炸　警方找到人了。（圖／東森新聞）

▲煙火包裝遺留在現場，成為警方跡證。（圖／東森新聞）

▲▼夜衝武嶺放煙火！10年輕男女「拍照歡呼」網氣炸　警方找到人了。（圖／東森新聞）

▲煙火包裝遺留在現場，成為警方跡證。（圖／東森新聞）

▲▼夜衝武嶺放煙火！10年輕男女「拍照歡呼」網氣炸　警方找到人了。（圖／東森新聞）

▲武嶺停車場。（圖／東森新聞）

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