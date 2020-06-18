韓國瑜的下一步　神力女超人許淑華：韓粉更凝聚！等他重回政壇

▲「神力女超人」許淑華認為，只要韓粉不散，韓國瑜仍有重返政壇的機會。（資料照／攝影中心攝）



文／中評社

中國國民籍前高雄市長韓國瑜遭罷免解職後，大批韓粉動態受到關注，與韓家交情深厚的藍委許淑華接受中評社訪問表示，就她觀察，韓粉不只沒有散去，反而更凝聚，甚至有支持者要守候等待韓重返政壇。她認為，這是韓獨有的政治資本，只要韓粉不散，韓就有發展機會。

韓國瑜旋風造就大批鋼鐵韓粉，但隨著韓遭罷免，逐漸遠離政治圈，龐大的韓粉大軍是否因此消散，藍營是否因此流失支持者？引起外界關注。

國民黨南投縣立委許淑華表示，確實藍營許多人也在觀察韓國瑜支持者的動態，坦白說，韓的支持者非常死忠，基本上是隨著韓移動，這是很難得的現象，她自己透過臉書與韓粉互動，可以感受到韓粉的熱情有很大程度是建立在韓國瑜個人魅力之上，因此確實有黨內有部分同志擔憂，韓解職後，藍營也會失去大批支持者。

許淑華說，不過，就她了解，韓國瑜的支持者在罷免案之後，有更凝聚的跡象，甚至她聽聞，支持者會持續守候，等待韓沉澱後再起，繼續挺韓，因此她不認為韓粉會就此散去，這也是韓國瑜個人雄厚的政治資本。

至於韓粉會不會支持國民黨，許淑華認為，韓粉對韓國瑜的號召響應程度十足，而韓身為國民黨籍，也關心黨務發展，研判韓支持者繼續挺藍的機會高，她樂觀看待。此外，她以好朋友跟政治夥伴的立場，同樣很希望韓在政壇還有機會，相信在韓粉凝聚守候，以及適當的時機之下，韓只要有所意願，仍可望重返政壇。

談到韓國瑜妻子李佳芬與女兒韓冰對於罷免案的態度？許淑華說，她與韓家人在罷免前後都有保持聯絡，罷免前韓家人是緊張，罷免過後雖然感到難過，但也相對感到一絲欣慰。

許淑華笑稱，韓國瑜的家人反而有鬆了口氣的感覺，事實上，從韓當選高雄市長到參與大選甚至是遭到罷免，不只韓的精神緊繃，韓家人也受到很多紛擾，因為大家都是媒體緊盯的對象，如今塵埃落定，韓家人都感到欣慰“終於可以回歸正常人的生活”，也希望接下來可以好好享受家人團聚的時光。