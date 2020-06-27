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1家4口陽明山出遊慘遇「失靈廂型車」　男童「狠甩著地」開刀搶救

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▲驚悚撞擊影片曝！陽明山仰德大道「休旅車失控撞機車」　5歲童遭甩出滾地。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲1家4口分騎2機車出遊，竟在返家途中被煞車失靈的廂型車撞上，男童當場彈飛。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市仰德大道在27日下午時分，1名廂型車駕駛因煞車失靈，想摩擦一旁山壁讓車子停下，但沒想到卻追撞前方機車，機車腳踏板上5歲男童當場遭甩出，緊急送往新光醫院搶救，目前男童也緊急送往開刀房搶救。

警方調查，開著廂型車的24歲吳姓駕駛，27日下午4時許載著61歲的父母以及27歲的姊姊準備下山，但因車子煞車失靈，吳男想摩擦山壁讓車子停下，非但沒有讓車停下，反而撞上前方機車，造成在機車踏板的游姓男童當場甩飛。

警方獲報後趕往現場，發現吳姓廂型車駕駛先撞上45歲的游姓男子的機車，機車再往前衝撞上前方行駛中的遊覽車，機車駕駛以及機車後座乘客當場摔倒在地，身上多處擦傷，而游姓機車駕駛的5歲兒子當場甩飛一度意識不清。

警消緊急將游男兒子送往醫院搶救，雖然有恢復意識，但有血胸的情況發生，目前也緊急送往開刀房進行開刀搶救，雖然廂型車駕駛以及男童父親酒測值均為0，但煞車失靈的廂型車駕駛恐將涉及過失傷害罪嫌。

據了解，遭甩飛的游姓男童父親，當天與妻子分騎2台機車，前往陽明山遊玩，父親的機車載著1名親戚，男童則是站在腳踏板上，妻子則是載著女兒，但沒想到下山時，卻遭煞車失靈的廂型車撞上，男童當場遭甩飛。

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