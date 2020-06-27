台南國道8號車禍！轎車頭插入油罐車底　小客車駕駛雙手骨折送醫

▲台南市安南區安吉路三段國道8號0.4公里發生油罐車及自小客車車禍，消防人員全力搶救自小客車駕駛人脫困送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區安吉路三段國道8號0.4公里，發生油罐車及自小客車車禍，台南市消防局出動大批消防人車前往搶救，油罐車駕駛人無礙，自小客車駕駛卡在變形駕駛座，經搶救脫困，40歲王姓駕駛意識清醒，左右手腕骨折變形，送台南市立安南醫院就醫，目前肇事原因及相關責任由國道警方調查處理中。

台南市消防局119勤務中心於27日下午2時12分許據報，安南區安吉路三段國道8號0.4公里處，有油罐車及自小客發生車禍，119勤務中心派遣6大隊、安南、安和及和緯等消防分隊各式消防車及救護車共6車13人前往處理搶救。

安南車組到達現場發現，1部白色轎車疑從後方追撞油罐車，車頭卡在油罐車後方，自小客車車主受困車內，幸好該中油油罐車為空車，並無危險性，消防人員馬上進行搶救，下午2時:42分人員平安脫困，該名40歲王姓男子意識清醒，主述左右手腕骨折變形，由安和分隊救護車送台南市立安南醫院就治，幸無生命危險。

案發後國道警方派員到場勘查測繪蒐證，目前肇事原因及相關責任由國道警方調查釐清中。

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