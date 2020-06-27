台南一中校友會辦講座　賴清德、黃偉哲受邀出席讚譽陳耀昌教授的奉獻

▲全國台南一中校友會舉辦活出健康醫學講座，邀請賴清德副總統與黃偉哲市長蒞臨現場聆聽與致詞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國台南一中校友會27日於母校舉辦活出健康醫學講座首場：《台灣人DNA與台灣史》，邀請賴清德副總統與黃偉哲市長蒞臨現場聆聽與致詞，並與主講人陳耀昌醫師交流互動，南一中校友與同學也紛紛把握中場休息時間合影留念，賴惠員立委也親臨共襄盛舉。



黃偉哲市長表示，賴情德副總統與陳耀昌醫師和他，一樣都曾擔任過國大代表，因此感覺十分親切，當年對陳醫師於醫學的深厚造詣認識不深，今天聽其演講內容講述DNA與疾病的關連，才略能領略DNA的痕跡影響如此之深，舉凡捲舌與否或病症罹患都與DNA有關。



黃偉哲市長說，陳醫師在醫學及文學領域的功力都在在讓人印象深刻，感謝他的講座分享，帶給大家莫大的啟示，未來也很期待有更多的機會與時間向陳醫師請益。





全國台南一中校友會，為替母校台南一中於2021年的百年校慶暖身，特別在講座邀請到台大醫學系檢驗醫學科陳耀昌教授，同時也是國家衛生研究院幹細胞中心的創所主任，其著作「福爾摩沙三族記」入圍2012文化部「台灣文學獎」，「島嶼DNA」獲2016年巫永福文化評論獎，「傀儡花」獲2016年文化部「台灣文學獎小說類金典獎」：其著作《傀儡花》則於2020年改編為公視大河劇。

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