台南楠西愛文芒果王品質競賽頒獎　黃偉哲代言芒果熱銷

▲台南市長黃偉哲到台南最大芒果產區的楠西，為「愛文芒果王」等獲獎者頒獎，並做行銷優質台南芒果的最佳代言人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南國際芒果節繼走馬瀨農場開幕，緊接著在百果之鄉的楠西登場！台南市長黃偉哲27日繼續行銷擁有夏日紅寶石美稱的芒果，來到台南最大芒果產區的楠西，為「愛文芒果王」等獲獎者頒獎，頒獎結束後又來到市集與民眾及攤商同樂，邀請大家作伙來品嚐既消暑又甜蜜的芒果冰，做行銷優質台南芒果的最佳代言人。





黃偉哲市長表示，台南是全台灣生產芒果最多的縣市，其中又以楠西區的產量最豐，愛文芒果王辦在楠西可謂是實至名歸。鑑於今年的產量穩定，外銷亦未因疫情消減，反而還有所成長，市府要藉著國際芒果節的舉辦讓更多國內外的民眾認識優質的台南芒果，期待擴展更高的知名度，讓農民的辛勞能獲得更美好的代價。包括郭國文立委與周奕齊議員也都來到北極殿關心並與民眾寒喧致意。





農業局表示，楠西種植芒果的面積高達2000公頃，是全台灣最大的芒果產區，依傍曾文水庫旁的無污染山區生長的楠西芒果香味宜人、肉質鮮甜綿密，無論味覺與口感都是一時之選，直接食用、佐配冰品或料理都非常合宜；藉由舉辦楠西愛文王芒果比賽，屏選出最頂級的楠西愛文芒果，不但得以鼓勵農產升級以獎勵辛勤耕種的在地農民，也在楠西農會的合作下行銷宣傳，歡迎全國的民眾網路訂購獲獎農民的優質果品。





農業局進一步說明，楠西愛文芒果王品質競賽邀請產、官、學三方專家來共同評鑑，芒果專家劉銘峯先生、農改場張景興課長和嘉義大學林明瑩教授擔任評審，參選果農的芒果也必須先符合農會認可的農藥藥檢合格資格才能參賽，在在顯示台南市政府除了大力行銷芒果外，對提昇芒果品質、確保果品食安和彰顯在地農民的議題上，極用心推廣經營。





台南楠西地界內平原、丘陵、高山綜雜，擁有眾多知名旅遊景點，如曾文水庫、梅嶺、永興吊橋、玄空法寺、龜丹溫泉，更有百果之鄉的美譽，界內足有5000公頃的農地，除了芒果外，梅子、芭樂、楊桃、棗子、香蕉、木瓜、龍眼、荔枝也都是佔有市場極大的產區，近幾年酪梨、咖啡、黃金果、葛鬱金也都有農民引進研究種植。

・一年四季一瓶就搞定