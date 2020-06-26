遠百企業以粽傳愛捐助溪北地區弱勢家庭 黃偉哲期盼打造溫暖宜居的城市

▲大遠百企業捐贈愛心粽子400顆，同時邀請北台南家扶中心協助發送給80戶弱勢家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



因疫情影響各項產業都受到衝擊，台南市心繫弱勢家庭沒有粽子過節，連結大遠百企業捐贈愛心粽子400顆，同時邀請北台南家扶中心協助發送給80戶弱勢家庭，並由台南市長黃偉哲，代表台南市府接受捐贈，並頒發感謝狀致謝。

這批愛心肉粽包裹著濃郁人情味，讓端午佳節傳遞出社會的溫暖，社會局長陳榮枝、遠東百貨公司台南分公司店長許俊明、北家扶中心主任莊淑惠及立委賴惠員、市議員沈家鳳等到場見證社會的溫暖。



台南市長黃偉哲表示，感謝遠東百貨對家扶中心的關愛，送給家扶中心的粽子，這些粽子代表著愛心，端午節雖然過了但愛心仍延續著，尤其感謝家扶中心照顧兩千多位的孩子，同時也給孩子溫暖。而昨天龍舟冠軍賽的喬美餐廳，也捐出10萬獎金予南北家扶中心各5萬元，這些溫馨的表現，讓社會更和諧，歡迎各界善心人士踴躍共襄盛舉，與市府共同幫助弱勢的孩子，一同打造適合溫暖宜居的社會和諧城市。





遠東百貨店長許俊明表示，遠東百貨台南分公司多年來持續善盡企業社會責任，每年都會透過管道捐贈衣物、參與志工活動，也會於各佳節時期贈送愛心禮盒給予弱勢家庭或機構，今年初特別媒合國際企業捐贈衣物給台南市的監護兒少，因為疫情關係，社會福利單位的捐款減少，希望透過這次的捐贈活動，讓更多企業一同響應社會公益。





社會局表示，北台南家扶中心長期接受社會局委託辦理兒少保護工作，及寄養家庭招募服務，也在溪北地區深耕，致力於弱勢家庭的扶助服務，除了政府委辦的社福工作外，北台南家扶中心在弱勢服務不遺餘力，辦理愛心物資銀行、弱勢家庭經濟扶助等，不定期辦理弱勢兒少輔導、助學及育樂活動，社會局也感謝有北台南家扶中心在地方注入的資源及協助，使北台南地區的弱勢民眾得到更完整的關懷及照顧。

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