　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

SKODA業務受託開回原廠…國道狂飆時速172公里　車主吃罰單又被扣照3個月

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼國道,高速公路,車流,服務區。（圖／高公局提供）

▲ 2019年9月家人委託林姓男業務員將車由基隆開回SKODA原廠保養，林男超速高達62公里，遭警方拍照取締，該輛SKODA汽車吊照3個月。（圖／與本案無關／ETtoday新聞雲資料照）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名魏姓車主擁有一輛SKODA汽車，因長期在新加坡工作，也未持有台灣駕照，2019年9月家人委託林姓男業務員將車由基隆開回SKODA原廠保養，林男以時速172公里，超過標準速限的110公里，遭警方拍照取締，該輛SKODA汽車吊照3個月，魏男認為車子是林男所開的，不服提起行政訴訟要求撤銷處分，經審理法官駁回。

法官認為，警察向車主開單依法有據，車主的損害應另依法向業務員索賠。

魏姓車主表示，該輛SKODA汽車在國道三號速限110公里之南向142公里處，被雷達測速拍到172公里，違規是林男所駕駛，依道路交通管理處罰條例，裁罰之對象為駕駛人，並非車輛所有人，聲明撤銷原處分。

經基隆地院審理認為，行車速度超過規定之最高時速60公里以上違規，裁處車主吊扣汽車牌照3個月。國道公路警察局第二公路警察大隊2019年9月26日2時52分，在國道三號南下142.9公里處，被雷達測速拍到172公里，查獲是魏姓車主所有的汽車，故而裁處汽車吊照3個月無誤駁回。

監理單位說明，國道警方依法設置在國道三號公路南向142.2公里處雷達測速器，該SKODA汽車測速為172公里、速限110公里、超速62公里，超速違規屬實，且依道路交通管理處罰條例第43條第4項規定，員警依法舉發並無違誤。本條項規定係處罰車主。

判決書指出，汽車駕駛人與汽車所有人並未限應為同一人，始能吊扣汽車牌照。針對違規情節較為嚴重之行為，對汽車所有人另加以處罰，藉以排除汽車所有人放任其所有之汽車供人恣意使用，徒增危害道路交通安全之風險。

依道路交通管理處罰條例第43條第4項規定，汽車駕駛人有「行車速度，超過規定之最高時速60公里」，或「在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車」、「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」等，除處罰駕駛人（行為人）外，並應吊扣該汽車牌照3個月，原告應該要與該業務員私下討論如何賠償。

美麗最大的祕密」

二手票券豐富你的生活

ET快訊
快訊／台中一江橋溺水意外！1人跌落「3米深水」搶救中
5星座下半年「財運大開」！這星座賺到爆...第一名發大財還開
SKODA業務受託開回原廠..國道狂飆時速172公里！車主超
快訊／陽明山仰德大道嚴重車禍！國安局前汽機車撞成一團6人輕重
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中一江橋溺水意外！1人跌落「3米深水」　警消派員搶救中

台南國道8號車禍！轎車頭插入油罐車底　小客車駕駛雙手骨折送醫

嘉義市民生南路「2機車對撞」　女騎士當場倒地頭破血流

垃圾車撞替代役男　法官判鄉公所應賠257萬

快訊／陽明山仰德大道嚴重車禍！國安局前「小巴、機車撞一團」　7人輕重傷

SKODA業務受託開回原廠…國道狂飆時速172公里　車主吃罰單又被扣照3個月

結婚40年天天被夫酸「討客兄」！她崩潰想離…女兒列「爸超扯事蹟」法官判准

投131縣道落石砸車婦亡家屬提國賠　二審認「怠而不為」投縣府敗訴

MOMO購物網成「高風險賣場」...192人受害　半年被詐走2824萬

快訊／汐止76歲男開車撞上清潔車...「車頭消失」　車上4人挫傷送醫

林志穎因父母離婚「童年不快樂」！　媽媽痛哭道歉：我也是不得已...

好寵妹妹！鬼鬼想吃小鬼的好料　黃鴻升溫柔回應：妳想吃什麼都給妳

秦媽媽「池塘邊釣魚」威脅魚上鉤　伊能靜怒斥她太像小女孩：摔了怎麼著

神明的「御用駕駛」！他扛轎20年 雙肩腫如小山丘：是神賜的榮譽

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

《命中》邢昭林：怎樣讓感冒好得快一些？ 　生病強吻撲倒梁潔「把病毒傳染給她」

國道端午連假首日狂塞36hrs！　林佳龍「驚天2句話」引網眾怒

20歲決定變性！成功變成男兒身 他裝「百萬搖桿」曝：永遠不會軟

直擊「愛文芒果」好吃秘訣！　超市鮮果盒生產過程曝光

中印邊境衝突/中國利劍直抵印度喉嚨　「阿克賽欽」左右印巴半世紀爭鬥｜譚兵讀武

快訊／台中一江橋溺水意外！1人跌落「3米深水」　警消派員搶救中

台南國道8號車禍！轎車頭插入油罐車底　小客車駕駛雙手骨折送醫

嘉義市民生南路「2機車對撞」　女騎士當場倒地頭破血流

垃圾車撞替代役男　法官判鄉公所應賠257萬

快訊／陽明山仰德大道嚴重車禍！國安局前「小巴、機車撞一團」　7人輕重傷

SKODA業務受託開回原廠…國道狂飆時速172公里　車主吃罰單又被扣照3個月

結婚40年天天被夫酸「討客兄」！她崩潰想離…女兒列「爸超扯事蹟」法官判准

投131縣道落石砸車婦亡家屬提國賠　二審認「怠而不為」投縣府敗訴

MOMO購物網成「高風險賣場」...192人受害　半年被詐走2824萬

快訊／汐止76歲男開車撞上清潔車...「車頭消失」　車上4人挫傷送醫

快訊／台中一江橋溺水意外！1人跌落「3米深水」　警消派員搶救中

不斷更新／黃恩賜首局猛飆3K　陳仕朋雙殺解危

AV教主蒼井空自爆「藏了18年秘密」！　親揭真相…認了：有罪惡感

高爾宣消失舞台5個月「暴肥7公斤」！　挺過酸民攻擊吐心聲：社群太複雜

民法修正「18歲高中生可不經父母同意結婚」　網一面倒戰爆：輕重緩急不分

端午漢服射五毒　麻豆新樓醫院辦健康戒菸好弓夫

《美好拾光公司》重溫第一眼悸動　郎祖筠讚：不滿現狀，可以創造更美好未來

14歲牧羊小妹遭2男性侵　完事後「淋油焚身滅跡」全身80％燙熟慘死！

中職／陳偉殷短期缺實戰　林岳平：台灣是選項

頭過身就過？短腿汪「底盤過低」塞車眼神死　網笑：阿嬤養的

BMW重機高速自撞！型男騎士遭斬首　頭顱連安全帽噴飛20公尺

社會熱門新聞

人妻劈4男…小王1號坦承：啪超過50次！他再曝香豔裸泡

一晚榨乾10男！寮國小隻馬「3分鐘魔技」全紀錄

即／宜蘭冬山5車撞慘！9傷躺地哀號

即／名媛胡嘉嘉猝死　初步死因出爐

女友小琉球潛水亡…當地人曝奪命陷阱

整形醫私打麻醉！病患抽搐3hrs癱瘓…她目睹全程嚇哭

即／陽明山嚴重車禍　7人輕重傷

即／國道3號「7車連環撞」　2女受傷

約15歲妹做壞事...激戰過程變2淫片

多納一線天山崩！父緊抱女兒躲岩縫

撞死人求分期賠下秒129萬買車　家屬回應了

女兒妳的爸爸是他啊　基隆一家三口團員

營養師火辣交疊人夫！他鹹濕狂噴：有幾個姿勢特別舒服

台大教授曖昧女博士生！使壞被抓包：在走廊都聽見

更多熱門

相關新聞

基隆海科館成功復育700隻小尼莫

基隆海科館成功復育700隻小尼莫

還記得「海底總動員」超萌的尼莫小丑魚嗎？國立海洋科技博物館因近年珊瑚礁生態受到海洋污染破壞，嚴重威脅小丑魚棲地；為了環境永續保育，2020年成功孵化雙帶小丑魚寶寶700多隻小丑魚，已長到約2到3公分模樣超萌；預計連假過後，放流到原來的棲地復育族群。

猴子誤觸高壓電活活電死　基隆3000餘戶停電

猴子誤觸高壓電活活電死　基隆3000餘戶停電

女兒妳的爸爸是他啊　基隆一家三口團員

女兒妳的爸爸是他啊　基隆一家三口團員

「高速公路沒紅綠燈為何塞車？」背後原因曝光

「高速公路沒紅綠燈為何塞車？」背後原因曝光

基隆廟口人潮直到凌晨　營養三明治碼牌發200多號

基隆廟口人潮直到凌晨　營養三明治碼牌發200多號

關鍵字：

基隆高速公路超速skoda

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

人妻劈4男…小王1號坦承：啪超過50次！他再曝香豔裸泡

暖男買春初體驗　援交妹被搞2小時崩潰

一晚榨乾10男！寮國小隻馬「3分鐘魔技」全紀錄

澎湖慘變人肉分海！　300人強踩

即／宜蘭冬山5車撞慘！9傷躺地哀號

民法修正　男女統一18歲結婚

他感染愛滋又被甩　前妻：提醒戴套不聽「得病活該」

郭書瑤跳BLACKPINK新歌！粉絲捏冷汗：上衣母湯

即／07：27地牛翻身！　全台有感

即／名媛胡嘉嘉猝死　初步死因出爐

郭書瑤沒穿內衣「巨胸狂晃」掉出來了

血液留下了證據！莊人祥：下周一123人再驗一次

暗巷公寓出現「詭異紫光」網友解答

球球正面頂她「巨胸形狀全露」！

女友小琉球潛水亡…當地人曝奪命陷阱

更多

最夯影音

更多
林志穎因父母離婚「童年不快樂」！　媽媽痛哭道歉：我也是不得已...

林志穎因父母離婚「童年不快樂」！　媽媽痛哭道歉：我也是不得已...
好寵妹妹！鬼鬼想吃小鬼的好料　黃鴻升溫柔回應：妳想吃什麼都給妳

好寵妹妹！鬼鬼想吃小鬼的好料　黃鴻升溫柔回應：妳想吃什麼都給妳

秦媽媽「池塘邊釣魚」威脅魚上鉤　伊能靜怒斥她太像小女孩：摔了怎麼著

秦媽媽「池塘邊釣魚」威脅魚上鉤　伊能靜怒斥她太像小女孩：摔了怎麼著

神明的「御用駕駛」！他扛轎20年 雙肩腫如小山丘：是神賜的榮譽

神明的「御用駕駛」！他扛轎20年 雙肩腫如小山丘：是神賜的榮譽

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面