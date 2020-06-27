SKODA業務受託開回原廠…國道狂飆時速172公里　車主吃罰單又被扣照3個月

▲ 2019年9月家人委託林姓男業務員將車由基隆開回SKODA原廠保養，林男超速高達62公里，遭警方拍照取締，該輛SKODA汽車吊照3個月。（圖／與本案無關／ETtoday新聞雲資料照）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名魏姓車主擁有一輛SKODA汽車，因長期在新加坡工作，也未持有台灣駕照，2019年9月家人委託林姓男業務員將車由基隆開回SKODA原廠保養，林男以時速172公里，超過標準速限的110公里，遭警方拍照取締，該輛SKODA汽車吊照3個月，魏男認為車子是林男所開的，不服提起行政訴訟要求撤銷處分，經審理法官駁回。



法官認為，警察向車主開單依法有據，車主的損害應另依法向業務員索賠。

魏姓車主表示，該輛SKODA汽車在國道三號速限110公里之南向142公里處，被雷達測速拍到172公里，違規是林男所駕駛，依道路交通管理處罰條例，裁罰之對象為駕駛人，並非車輛所有人，聲明撤銷原處分。

經基隆地院審理認為，行車速度超過規定之最高時速60公里以上違規，裁處車主吊扣汽車牌照3個月。國道公路警察局第二公路警察大隊2019年9月26日2時52分，在國道三號南下142.9公里處，被雷達測速拍到172公里，查獲是魏姓車主所有的汽車，故而裁處汽車吊照3個月無誤駁回。

監理單位說明，國道警方依法設置在國道三號公路南向142.2公里處雷達測速器，該SKODA汽車測速為172公里、速限110公里、超速62公里，超速違規屬實，且依道路交通管理處罰條例第43條第4項規定，員警依法舉發並無違誤。本條項規定係處罰車主。

判決書指出，汽車駕駛人與汽車所有人並未限應為同一人，始能吊扣汽車牌照。針對違規情節較為嚴重之行為，對汽車所有人另加以處罰，藉以排除汽車所有人放任其所有之汽車供人恣意使用，徒增危害道路交通安全之風險。

依道路交通管理處罰條例第43條第4項規定，汽車駕駛人有「行車速度，超過規定之最高時速60公里」，或「在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車」、「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」等，除處罰駕駛人（行為人）外，並應吊扣該汽車牌照3個月，原告應該要與該業務員私下討論如何賠償。

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