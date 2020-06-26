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「妳不是爸爸親生的！」　基隆婦改嫁16歲女兒的生父…曾經的孽緣變良緣

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▲結婚（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲ 八點檔戲劇人生重現，17年前基隆一名杜姓婦人，背著老公懷了人夫林男的女兒，杜女先生10多年前往生，女兒生父林男也離婚喪子，決定再續前緣。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭世賢／基隆報導

八點檔戲劇人生重現！17年前基隆一名杜姓婦人，背著老公懷了「小王」林男的女兒，杜女先生10多年前往生，女兒生父林男也離婚喪子，決定再續前緣，向基隆地方法院提起「否認推定生父」訴訟，經DNA鑑定確認親子關係，林男重娶杜婦為妻再續前緣，孽緣變良緣。

當年杜女在外林姓有婦之夫交往，懷了女兒，杜婦因為覺得對不起老公，也為了二個家庭和諧，不但沒有告訴林男懷孕，反而選擇離開回到自己的家庭，並告訴老公懷孕，杜夫直到過世前都以為女兒是親生，視如己出疼愛有加，直到杜夫10多年前過世了，一路獨立扶養孩子長大，杜婦都守著秘密沒說。

直到幾年前，杜女輾轉得知，林男在幾年前和老婆離婚，他的獨子也年紀輕輕便過世，陷於哀傷之中，杜女不忍女兒生父走不出傷痛，也認為時機已經成熟，乃將把隱藏16年秘密告訴女兒與林男；在取得女兒諒解後，與林男決定透過法律途徑，提起「否認推定生父」訴訟，林男也透過DNA鑑定確認女兒是己出，讓女兒認祖歸宗。

判決書指出，由於法律上女兒仍是杜婦與杜夫所生，須透過法律途徑解決，但因杜夫10多年前往生，「否認推定生父」訴訟無被告，基於公益立場，法律上改由檢察官充當被告，林男也自費請調查局進行親子DNA鑑定，證實杜女的女兒確實是自己的親生骨肉，乃判決生父為林男。

林男與杜女一家三口歷17年風風雨雨，杜女早年喪夫獨力扶養女兒，林男晚年離婚喪子，如今卻又意外得女，再婚娶杜為妻，重組家庭，可說是造化弄人，但也有再續前緣的八點檔連續劇精神，傳為地方一段佳話。

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