▲ 猴子誤觸高壓電活活電死起火燃燒，基隆3000餘戶大停電。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市國家新城通往七堵的自強產業道路，26日下午近4時消防局獲報有電纜線掉落起火，消防人員趕抵現場，發現2條高壓電纜線垂落在一棵路樹底下，冒煙起火燒焦黑痕跡，旁邊還電死一隻猴子，同時台電人員也趕抵，將高壓電斷電處理，導致附近區域3000餘戶停電。

議員鄭愷玲說，她下午在國家新城處理服務案件時，聽到消防車的聲音，就趕緊騎機車追上查看，原來是國家新城通往七堵的自強產業道路，因一隻小猴子誤觸高壓電線，導致電線斷裂，造成部分地區停電，小猴子當場往生，遺體交由環保局處理。

▲ 小猴子誤觸高壓電線，導致電線斷裂，造成部分地區停電。

安樂消防分隊指出，消防車和救護車獲報趕抵現場時，發現有2條電纜線垂落，發現2條高壓電纜線垂落在一棵路樹底下，冒煙起火燒焦黑痕跡，整條高壓電纜線有燒熔的情況，在台電即時斷電處理後，消防車布水線灑水降溫。

台電基隆區營業處長張建川指出，26日下午3時52分，因猴子碰觸大同高幹＃23高壓線路，導致高壓兩相導線斷落，事故發生造成3000餘戶停電，經負載轉供後晚間7時仍有約20戶仍停電，其他都已復電，目前值班人員正搶修中。

「美麗最大的祕密」

二手票券豐富你的生活