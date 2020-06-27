獨／許崑源告別式用「黃絲帶」　命理師認為不宜！說出「四個字」

▲ 高雄市議長許崑源告別式，韓國瑜率市府團隊致意。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者郭世賢／綜合報導

喪葬禮俗會因每個人、每個家庭的信仰、經濟狀況、需求等因素，會有不同的規劃，因此喪葬流程與習俗沒有一定的對與錯。喪禮上胸前「黃絲帶」是源自西方的一道歌，用來原諒罪犯，再次給予機會的象徵，或是希望親人友人，平安歸來。國際命學教授楊登嵙博士也表示，6月27日高雄市議長許崑源喪禮使用黃絲帶，大錯特錯！

楊登嵙強調，他今天的發言，沒有針對性，也不是反對誰？而是就事論事，依傳統習俗來講。

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他表示，出席喪禮或參加出殯、告別式時，一般會發給白（素）色胸花或白（素）色絲帶佩帶。應以亡者性別，依男左女右方式佩帶。「黃絲帶」所象徵著多種不同的意義，包括和平、反戰、希望、光明，當中包含對遠赴戰場的親人能早日平安歸來的期盼。也有人以黃絲帶用來原諒罪犯，再次給予機會的象徵。

楊登嵙指出，最主要代表的概念，是「平安」與「歸來」，多數是對於生死未卜或處在戰爭之中的人，希望他們平安歸來的一個祝福儀式。黃絲帶配戴是一種平安歸來的祈求，而不是對已往生者的感念，雖然都是跟生命議題相關的場合，不過意思卻大相逕庭，在告別式，若我們配戴帶黃絲帶，「希望往生者平安歸來」，怪怪的？

楊登嵙表示，台灣早期傳統喪禮會有披麻戴孝的喪服制度，家庭成員會披麻戴孝，稱為「上孝」。古代孝服（五服）為斬衰、齊衰、大功、小功、緦麻；現代孝服（五服）為麻布、苧布、藍布、黃布、紅布。以兒子（孝男）、媳婦（孝媳）、女兒（孝女）為主，要穿棉製的白色衣褲。「戴孝」則是在衣袖上端戴上孝布，如果死者是男性，則戴在左袖，女性則在右袖。

楊登嵙說，因時代演進，傳統喪禮是披麻戴孝，現代人常以黑袍孝服、黑西裝、黑套裝為主。黑色孝服（黑袍）取代傳統披麻孝服，只需著素色衣服，披上黑袍孝服，鞋子採素色或深色為基準，包鞋以不露出腳趾為原則。黑西裝或黑套裝是偏向西式的喪禮，會選擇以黑色西裝及套裝來代表喪服，男性著深色或黑色西裝，女性著深色或黑色套裝，簡潔而肅穆。

一般說來，佩戴白絲帶即宣誓男人反對性暴力。配戴紅絲帶是對於關心愛滋病相關發展的機構，及預防的宣導者有了統一的象徵符號。粉紅絲帶，代表女性特有的溫柔，用以表示「關懷乳癌患者及防治乳癌 」。紫絲帶，是對貧民窟生長條件惡劣且被人歧視的青少年，以紫色表示關懷，一方面要求世人給這些青少年榮譽的機會，也要求青少年自己追求榮譽！

另外，黑色從古到今，不論東方西方，都是代表哀傷、哀悼、悲慘的顏色。因此，黑絲帶在如喪禮等場合十分常見。出席喪禮時，很多人會攜上黑絲帶；發生災難時，不少群眾也會繫上黑絲帶默哀。

現今社會多元化，喪葬禮俗會因每個人、每個家庭的信仰、經濟狀況、需求等因素，會有不同的規劃，因此喪葬流程與習俗沒有一定的對與錯，喪葬禮要走傳統的習俗或是現今較為簡化的流程，其實，喪葬禮的真正目的在於讓死者有尊嚴，生者則能夠得到安慰，讓在世的親朋好友能與亡者好好道別才是最重要的意義。

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