大馬「拿督斯里」商人遭綁架撕票！索10億贖金不成　屍體腐爛丟空地

▲馬來西亞一名商人遭綁架撕票。（圖／取自Pixabay）



記者張方瑀／綜合外電報導

馬來西亞一名印度裔房地產商人2星期前在慢跑時遭綁架，綁匪向商人親屬要求5000萬新幣的贖金。不過贖金都還未支付，警方就在27日上午發現商人被棄屍在一塊空地，目前也已逮捕7名嫌疑犯，其中一人為孟加拉裔。

馬來西亞一名獲得榮譽身分「拿督斯里」（Datuk Seri）的55歲印度裔房地產開發商，在10日上午於雪蘭莪州斯里白沙羅鎮（Bandar Sri Damansara）的一處公園慢跑時遭綁架，當時綁匪要求家屬支付5000萬新幣（約新台幣10億元）的贖金才放人。

不過家屬尚未支付贖金，警方就在27日上午接獲通報，有民眾在八丁燕帶（Bestari Jaya）一處空地發現一具男性屍體，且出現部分腐爛的狀況，經初步調查證實是這名印度裔商人的遺體。

隨後警方也先後在雪蘭莪州逮捕了7名嫌疑犯，平均年齡約在30至50歲，其中一人為孟加拉裔。其中綁匪表示，商人是在遭綁架後三四天死亡，且商人認識主嫌。目前警方正在調查商人的確切死亡原因，以及綁匪的作案動機。

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