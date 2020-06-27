男老師「獻上105萬」證明愛意...她全吞下還罵：你這沒禮貌的狗！　結局曝光

▲阿宏時常受到小雨的言語羞辱。（圖／示意圖，無關本案／翻攝自pixabay）

記者林昱萱／台中報導

一名男老師「阿宏」（化名）與女子「小雨」（化名）透過婚友社介紹認識後，兩人曾經交往成為男女朋友，而過程中阿宏曾為了向對方證明愛意，1年間分別贈送了100萬元、5萬元給對方，但之後小雨的種種行徑都讓他再也受不了，因此向法院提告。對此，台中地院審理後，依法判小雨拘役30天，而105萬元也須全數返還。

判決指出，阿宏主張，小雨在與他交往的期間，曾經要求他證明交往的真意、愛意，因此阿宏分別贈與100萬元、5萬元給對方，但阿宏表示，小雨並未因此而善待自己，每當她心情不好時，就會出口辱罵自己，「去死」、「你已經惹到我了」、「你竟敢不回我，好，我就讓你知道欺騙我的下場」，有時甚至會有一些傷害的行為。

對此，小雨則辯稱，兩人是透過婚友社認識，而自己是以結婚為目的在與阿宏交往，怎料阿宏卻對自己隱瞞曾經結過婚、與前妻育有2子女的事實。小雨也說，100萬元是阿傑給自己的道歉及補償費用，而她也聲稱，阿傑另有劈腿的交往對象，為了其隱瞞不誠實的行為，所以才又再度給付自己5萬元。

此外，小雨也說，阿宏先前已到南天宮發誓並簽屬書面發誓、在報紙刊登道歉啟事等，表示絕對不會事後撤銷贈與、且決不會事後要回這100萬元等。不過，法官認為，小雨日前的種種行徑，已經觸犯恐嚇罪並被判刑拘役30日確定，因此認定阿宏撤銷贈與核屬有據。

另外，法官勘驗兩人的對話紀錄發現，小雨時常對阿宏出言羞辱，甚至還想完全控制阿宏的一舉一動，「你再自作主張試試看…竟敢把我的話當作是耳邊風，你是吃熊心豹子膽了是不是，馬的」、「你最好說到做到，否則你知道後果不堪設想」、「你根本不懂尊重人，貨真價實就是沒禮貌的狗，幹，去吃屎」、「Line簡訊、電話記錄都要你看過才可以刪掉」、「下次如果問話2分鐘內沒回，要接受懲罰」。

對此，台中地院審理後認為，阿宏遭小雨言語暴力及控制，交往期間未受應有之尊重，長期下來終於超過他所能忍受之極限，外加上小雨又有恐嚇行為，因此撤銷系爭贈與，與誠信原則、禁止權力濫用原則上無違背，因此判小雨應將105萬元全數返回。另外，目前全案已上訴到台中高分院審理中。

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