約15歲妹做壞事...激戰過程變2淫片！離婚大叔「還幫影片上字幕」：又想那個了

▲阿傑被判1年2月徒刑，緩刑2年。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／高雄報導

一名男子「阿傑」（化名）認識年僅15歲的少女「小花」（化名）之後，在明知道對方未成年的情況下，還是與之發生性關係，過程中還在對方的同意下拍了2部性愛影片，而阿傑事後還幫影片加上字幕。對此，台中地院審理後，依法判阿傑1年2月徒刑，緩刑2年。

判決指出，阿傑與小花認識之後，就與對方在住處發生性關係，而他也曾傳鹹濕訊息，「又想那個了」、「不能愛愛，只能自己來」、「拍胸部的照片來證明給我看」以此誘使對方傳送了55張裸露照片給他，而阿傑也在取得小花同意之後，將兩人的性愛過程全拍下，並將影片留存下來觀賞。

對此，台中地院審理後認為，阿傑已離婚，在網路上與小花結識後，進而成為男女朋友，而他明知道小花未成年，判斷力與自我保護能力未臻成熟，欠缺性隱私之自主決定能力，卻為了一己私慾，引誘對方拍下裸露照片，所為實屬不該。但惟審酌阿傑犯罪過程及手段尚屬平和，並與對方調解成立，因此依法判他1年2月徒刑，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

影／連假到小琉球玩...她「戴浮潛面鏡」下水失蹤！35分鐘後倒臥沙灘亡 男友崩潰

人妻交纏羽球教練6年...驚曝：排卵期時都會做3次！還生下2子 DNA一驗老公綠炸

人妻激戰已婚副總...5年爽啪各國！內褲殘留混合液體 醫師夫收「神秘信」傻眼了