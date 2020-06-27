北返車潮湧現！上午有「兩大地雷路段」　國5、蘇花改恐都塞到深夜

▲今日國道疏導措施。（圖／高公局提供）

記者李宜秦／台北報導

今（27）日是端午連假第三天，交通部高公局表示，將是北返車潮最大量的一天，預判上午將有兩大壅塞路段，包括國1北向圓山-大華系統、國5北向宜蘭至坪林，國5將從上午11點一路塞到深夜11點。另外，公路總局表示，蘇花改也將從中午12點塞到晚上12點。

高公局表示，今日0到5時平均交通量為5.7百萬車公里，為年平均平日(3.7百萬車公里)之1.5倍；預估本日交通量為115百萬車公里。

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高公局表示，預判今日上午壅塞路段，將出現在國1北向圓山-大華系統、國5北向宜蘭至坪林等路段，因今日下午預期將出現北返車潮，建議北向用路人儘量於上午時段出發。

公路總局指出，預估今日各觀光風景地區短程出遊仍會有車多的情形，如北部地區台2線福隆至瑞濱10到19時、萬里至大武崙10到17時、關渡至淡水11到19時、台3線及台7線大溪至慈湖8到18時；中部地區台14甲線霧社至清境農場10到13時、台21線日月潭10到14時。

▲高公局表示，今日將為北返車潮最大量的一天。（圖／高公局提供）

公總指出，南部及東部的出遊或返鄉車潮，預估將從中午後開始湧現，如台9線蘇花改12到24時、台9線礁溪13到24時、台61線竹南至香山15到23時。

此外，銜接國道高速公路路段，因受到匝道儀控影響，預估也有車多等候情形，如台65線銜接國道3號土城交流道9到14時、台64線銜接國道3號中和交流道9到14時、台64線銜接國道1號五股交流道9到14時、台14線銜接國道6號愛蘭交流道16到19時、台18線銜接國道3號中埔交流道15到16時、台86線銜接國道3號關廟交流道10到16時。

另台9線蘇花改及台61線西濱快速公路路段，預估今日下午將會有長途旅次的北返車潮，台9線蘇花改路段預計於中午12時後、台61線西濱快速公路新竹南寮及苗栗竹南~新竹香山路段15時後將為交通尖峰時間，分別有相關交通管制措施，台61線竹南路段13時至23時將封閉7處路口，蘇花改路段12到16時也將雙向管制21噸以上大貨車通行。