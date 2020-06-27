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10縣市橙黃高溫警示！「海陸風」環流轉換明有雨　午後防大雷雨

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▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

▲端午連假第三天仍受太平洋高壓影響，全台高溫炎熱、午後有雨的天氣型態。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

端午連假第三天仍受太平洋高壓影響，全台高溫炎熱、午後有雨的天氣型態，氣象局仍針對全台10縣市發佈橙、黃高溫燈號，氣象專家則提醒，明起治下週二「海陸風」環流轉換，中南部有雨。

今(27)日仍受太平洋高壓影響，風場則轉為偏南風，因此南部及花東地區清晨至上午有局部短暫陣雨；各地上午仍為多雲到晴、穩定炎熱的天氣型態，午後在各地山區以及中部以北、東北部地區預計仍可能有熱對流發展造成午後雷雨。

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▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

▲各地高溫仍普遍在34度以上，其中大台北地區、基隆、花蓮縱谷及西半部近山區氣溫更高。（圖／記者黃克翔攝）

氣溫方面，各地高溫仍普遍在34度以上，其中大台北地區、基隆、花蓮縱谷及西半部近山區氣溫更高，仍可能達36度以上。氣象局針對台北市、新北市，南投縣、雲林縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；花蓮縣縱谷，基隆市，新竹縣、彰化縣、高雄市、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」專欄撰稿指出，今(27)日至下週二(30日)台灣附近低層大氣為偏南及西南風帶來的暖空氣；中層則為「太平洋高壓」的沉降增溫作用；各地區最高溫大約都在36、37度左右，地理環境較特殊(盆地、縱谷)的，偶爾仍有出現38度以上「極端高溫」的機率，要注意防曬、防中暑。

▲▼全台10縣市高溫燈號。（圖／翻攝中央氣象局）

▲全台10縣市高溫燈號。（圖／翻攝中央氣象局）

最新模式模擬顯示，今日各地上午晴時多雲；午後對流旺盛，有局部陣雨或雷雨，並有較大雨勢，應注意氣象局的特報！明(28)日至下週二，清晨上午因「海陸風」環流的轉換，與西南風的交互作用，中南部仍有局部陣雨；午後對流旺盛，有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢的機率，仍需注意！

最新模式模擬顯示，下週三至週五(1至3日)天氣型態類似、但低層西南風帶來的水氣增多，清晨上午的降雨將更明顯，午後的對流強度將更強；因雲層增多，高溫略微下降、但仍在暖空氣內，天氣偏熱。

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