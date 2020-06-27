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弱勢生補習只要半價！北市砸3000萬補教資源　下月開放申請

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▲全面防堵新冠肺炎入侵與感染高雄市教育局促補習班戴口罩 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲北市府教育局提供弱勢學子課外補教優惠學習資源，課程優惠最多半價，不限名額。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎疫情造成經濟衝擊，影響家長對子女教育支出，為扶助弱勢學生，台北市政府教育局邀集「台北市短期補習班履保協會」及「台北市補習教育事業協會」提供弱勢學子課外補教優惠學習資源，課程優惠最多半價，不限名額，估計投入市值高達3,000萬元的補教學習資源，申請期間自7月1日起至8月31日止。

教育局終身教育科股長林岳璋指出，今年與兩大補教協會推動補助計畫，兩家協會多達1,000多名會員響應前開計畫，公私協力合作，展現民間補教團體力量及愛心，對弱勢學子付出教育關懷，也期望更多補教業者一起響應，與弱勢學子一同快樂學習。　

請繼續往下閱讀...

林岳璋表示，該計畫提供文理與技藝類科課程，課程內容多元豐富，除一般文理類學科課程外，也包含多元的技藝類課程，讓弱勢學子有機會於課餘時間充實生活知識，學習實用技能，期望能夠幫助弱勢學子提早探索職涯，減輕弱勢家庭負擔。

其中，「學習在一起」計畫提供就讀北市國小到高中學生，申請期間自7月1日起至8月31日止，凡符合台北市低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭受補助者或領有經濟弱勢兒童及少年生活扶助者，可向「台北市短期補習班履保協會」提出申請，由該協會轉介其所屬會員提供各項優惠。

另外，「快樂助學、愛心永續」計畫則提供北市國小至大專院校學生或社會人士，申請期間自7月1日起至8月31日止，凡符合北市低收入戶、中低收入戶或原住民者，可向「台北市補習教育事業協會」提出申請，由該協會轉介其所屬會員提供半價或其他優惠。

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