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國民黨「新兩岸論述」引黨內雜音　江啟臣7月巡迴各縣市盼整合

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▲▼江啟臣出席國民黨召開改革委員會全體會議 連勝文 曾銘宗 柯志恩 李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨日前召開改革委員會全體會議提出新兩岸論述。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨改革委員會日前提出新兩岸論述，淡化了九二共識，引來黨內大老疑慮，但也有黨內青年力挺。對此，國民黨主席江啟臣26日在臉書發文，強調兩種聲音在國民黨都不可少，他將於7月5日開始到各縣市巡迴說明、整合意見，盼在9月全代會前，讓不同意見相互融合，此外，江啟臣也呼籲，黨內的正面討論，不該成為民進黨見縫插針、分化挑撥的攻擊破口。

國民黨改革委員會兩岸小組日前公布兩岸論述初步結論，九二共識成歷史描述，並提出堅持中華民國主權、保障自由民主人權、維護台灣安全優先、創造雙贏共享繁榮等4大支柱。不過，兩岸新論述試圖淡化九二共識，引發黨內大老不滿，前總統馬英九、前副總統吳敦義婉拒出席江啟臣的邀宴；前主席連戰、吳伯雄則發聲明力挺九二共識，前主席洪秀柱也呼籲江啟臣別把國民黨的路帶偏。

江啟臣26日在臉書發文表示，改革委員會的成立初衷，就是結合不同世代，為國民黨兩岸論述集思廣益，拋磚引玉，鼓勵黨內各方提出不同於建議案的看法，淬鍊出更具社會基礎、更能團結黨人的兩岸主張，「以過去一週的熱烈討論來看，改革委員會的第一步是成功的。」

江啟臣指出，目前黨內至少有兩種不同主張。一種認為九二共識維持兩岸對話，對台灣安全繁榮至關重要，目前尚無替代方案，不應放棄；另一種認為追求兩岸自由民主才是國民黨核心價值，國民黨的兩岸論述不應只有九二共識，要勇於找尋更多可能。

江啟臣認為，兩種聲音在國民黨都不可少，沒有前輩開創兩岸交流，我們今天仍處於要轉機去大陸的自我隔絕；沒有年輕一輩的傳承，無數代人辛苦保存的中華價值，和前輩開啟的兩岸和解，恐怕都難以為繼。

「改革委員會所開啟的黨內討論，應該成為國民黨文化改造的觸媒。」江啟臣說，當前對兩岸論述的討論，就是改變國民黨文化的開始，然而，黨內的正面討論，不該成為民進黨見縫插針、分化挑撥的攻擊破口。

江啟臣批評，民進黨以升高兩岸對立情勢，作為執政不力疏洪道的作法，不但讓兩岸官方交流停滯，台海危機升高，也為台灣長期經濟發展埋下隱憂，「解決兩岸問題，本應該是執政黨的責任，民進黨輕忽職守，卻還對於認真尋找兩岸出路的國民黨説三道四，不但缺乏自覺，更自失執政黨的立場與高度。」

江啟臣表示，未來將會繼續聆聽各種聲音，除了7月5日開始到各縣市巡迴說明外，他會要求中央黨部同仁提出具體辦法，積極整合意見，在9月全代會之前，讓不同意見從相互激盪到相互融合。

他認為，只要過程開放透明，態度包容尊重，就算不能在全代會形成所有人接受的結果，也能通過合宜的交叉辯論，打開黨員對國民黨兩岸路線的各種想像，改變民眾對國民黨的刻板印象，讓民眾看到不一樣的國民黨。

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