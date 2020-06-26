影／國道狂塞林佳龍喊「趨吉避凶」被罵翻　國民黨批：史上最失職交通部長

▲交通部長林佳龍視察高公局。（圖／交通部提供）

記者楊蕓／台北報導

端午連假國道五號連塞36小時，交通部長林佳龍昨稱「在尖峰時間、特定路段自己去塞，要做一個聰明的用路人，能夠趨吉避凶」發言惹議。對此，國民黨26日表示，疫情之下，國旅結合連假的塞車潮可以事前預期，顯然林佳龍面對可預期的國人出遊、返鄉，並沒有謹慎評估，還將責任推卸給民眾，直批「史上最失職交通部長」。

端午連假首日民眾開心出遊，但國道一早就出現大量車潮，林佳龍25日上午視察高公局時表示，「在尖峰時間、特定路段自己去塞，要做一個聰明的用路人，能夠趨吉避凶」，此番話引來民眾砲轟。

國民黨表示，交通部此次疏導措施明顯不足，林佳龍態度更是傲慢輕浮，面對嚴重的端午連假塞車潮，竟然只是呼籲民眾要做一個聰明用路人、不要在尖峰時段特定路段「自己要去塞」？將責任推卸給民眾，堪稱史上最失職交通部長。

國民黨表示，「部長無能，民怨沸騰」，蔡政府上任以來，交通部遇到連假就出包，長期不思反省、提不出因應作為。國民黨呼籲，連假還有三天，交通專家已提出相關紓解措施建議，林佳龍應參照儘速亡羊補牢，絕不能讓民眾收假再度面對塞車潮。

此外，國民黨也呼籲，林佳龍應收起傲慢態度，找回交通部長應有的高度。不要國人酷熱塞路上，部長只會辦公室吹冷氣說風涼話。

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