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馬英九呼籲「重回九二共識」　總統府：歷史已經翻向新的一頁

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▲國民黨新任主席江啟臣宣示就職-馬英九（圖／記者周宸亘攝）

▲馬英九。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

前總統馬英九25日上午呼籲，蔡政府應讓兩岸重回「一中各表，九二共識」的基礎。對此，總統府發言人張惇涵25日晚間回應，歷史已經翻新，民眾拒絕一國兩制，期盼走向世界。

馬英九25日於臉書上表示，台灣海峽因兩岸關係惡化，中共戰機頻繁繞台，令人擔憂再成為東亞「燃點」。蔡政府更應慎思明辨，讓兩岸重回「一中各表，九二共識」的基礎，切記兵凶戰危的歷史教訓。

針對馬英九的言論，張惇涵晚間回應，歷史已經翻向新的一頁，可以理解馬英九離開公職已久，對人民的主流民意、世代嶄新情勢難免陌生，無論如何民眾都拒絕一國兩制，期盼走向世界，與理念相同國家一起努力，這是世代所趨，也同樣是人類共同價值所在。

張惇涵表示，歷史已經告訴大家，國家未來應掌握在熱愛民主自由的人民身上，並非個人鄉愁想望，馬英九或許可以嘗試與民眾共識，而非回到過去，這樣對世界與未來就不會有過多錯解。

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