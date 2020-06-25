疫情趨緩端午連假湧人潮　麗寶樂園首日上萬遊客玩水狂歡

▲端午連假首日，麗寶雙樂園湧入大量人潮，預估4天將湧入20多萬人。（圖／麗寶樂園提供）

記者李忠憲／台中報導

端午連假首日，各大遊樂區及景點湧入大批人潮與車潮，麗寶樂園馬拉灣25日一開門，大排長龍的遊客立刻湧入，包括水陸樂園就有上萬人。麗寶樂園表示，預估4天連假遊客人數可上看23萬人。

今天好天氣，氣溫炎熱卻讓遊客不減，民眾多利用新冠肺炎疫情趨緩的連續假期出遊，一解心中鬱悶。而大熱天最受歡迎的，除了室內百貨公司、購物廣場，水上樂園更受到民眾青睞，中部知名的麗寶樂園馬拉灣更是首選。

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▲▼麗寶樂園祭出超值優惠，園區內清涼比基尼隨處可見。（圖／麗寶樂園提供）

園方為此特別在本月中到月底推出超值優惠，男生穿三角泳褲、女生穿三片式比基尼，中午12點前入園就可享有199元優惠票。另外，第一人全票，第二人只要20元。優惠策略奏效，園區裡四處可見清涼比基尼畫面。另外，針對三鐵警消人員，只要出示相關證件購票，就可享有水陸樂園二擇一門票199元，最多4位同行親友享每人門票450元的優惠，摩天輪本人150元，最多4位同行親友每人只要250元。

▲麗寶雙樂園預估，4天連假將湧入20多萬人。（圖／麗寶樂園提供）

麗寶樂園表示，端午連假是疫情解封後第一個連續假期，今天一早開門，才半小時就有超過1千人進入馬拉灣水上樂園。預估「馬拉灣」、「探索世界」水陸雙樂園將有1萬名遊客入園。如再加上飯店、Outlet、賽車場等，4天連假將可湧入23萬人。

業者也說，園方在防疫措施上仍堅持並徹底落實，遊客均量體溫、填個人資料，另對熱門遊樂設施也劃設排隊安全距離，並加強水中含氯量及酸鹼值檢測。

桃園黃先生說，他們22人入園，12人買全票，10人優惠，等於1人才付22元，非常划算又好玩。

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