端節連假交通維安　鳳林警加強山線、海線計11路段口崗哨疏導

▲▼端午節連假鳳林分局針對轄內台9線、台11線及各風景區易壅塞路段路口，規劃交通崗哨疏導。（圖／鳯林分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年端午節連續假期共有4天，民眾利用連假機會出遊或返鄉，為確保端午連續假期交通順暢及防制酒後駕車，鳳林分局針對轄內台9線、台11線及各風景區等易壅塞路段路口，規劃警力編排交通崗哨疏導，提高見警率，有效防制車禍，維護交通安全與行車順暢。





鳳林分局端午節交通疏導工作執行時間為6月25日至6月28日，為期4天，針對轄區內易壅塞路段台9線216.5k新豐平橋南端兆豐農場入口處、台9線227.7K萬里溪橋北端、台9線228.5K萬里溪橋南端、台9線236.5K光復糖廠入口、台9線238.6K大全段、台9線240.9K大農大富平地森林園區入口、台9線253.3K與瑞穗中正北路路口（瑞北加油站前路口）、台九線258.4K瑞穗牧場入口、台9線260.2K北回歸線入口、台11線70K北回歸線入口、台11線41K新豐隧道南端（天空步道入口）等編排交管哨，定點疏導與機車巡邏以疏導人車，防止車輛違規。車流較少時由分區指揮官報指揮所進行區域路段巡邏，提高見警率降低交通事故，因地制宜，達到指揮調度靈活。





目前台9線萬里溪橋因橋樑改建工程持續進行中，工程單位已針對道路縮減部分增設三角錐、車輛改道指示牌、爆閃燈及地雷燈，請行經民眾該路段減速慢行，並配合交通疏導勤務警員指揮，鳳林分局將積極執行端午連假期間交通疏導，維護民眾行車安全。





鳳林分局長黃國師表示，台9線目前除228公里萬里溪橋、236公里光復中興橋及237公里至238公里大全段道路縮減；台11線全線單線雙向行駛，請民眾行經該路段時確實減速慢行、互相禮讓，長途駕車應保持旺盛駕車精神，千萬不要疲勞駕駛，並注意車前狀況、保持安全行車距離，行經路口應遵守號誌之指示減速慢行，嚴禁不當超車及超速行駛，特別是夜間時段駕駛人更應留心路況，再次提醒駕駛人，為了自己與家人安全，切勿酒後駕車，確保旅程行車安全。

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