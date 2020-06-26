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空飄聖經！想讓北韓「充滿神的祝福」反遭告詐欺...創教牧師：甘願受罰

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▲▼「殉道者之聲」25日晚間對北韓空飄聖經。（圖／翻攝自殉道者之聲官網）

▲「殉道者之聲」25日晚間對北韓空飄聖經。（圖／翻攝自殉道者之聲官網）

記者羅翊宬／編譯

繼脫北團體「自由北韓運動聯盟」代表朴尚學（박상학）22日晚間躲避警方查緝空飄50萬份傳單，宗教團體「殉道者之聲」（순교자의 소리，VOM）也於25日晚間，將聖經置入大型氣球後空飄至北韓，經GPS衛星定位系統顯示，氣球成功飛越軍事分界線，降落在北韓所屬的江原道鐵原郡。

「殉道者之聲」26日發佈新聞稿表示，25日晚間7時25分，派人至仁川江華島上，將氦氣與聖經灌入以天然橡膠製成的氣球後，成功空飄至北韓境內。

該團體表示，基於保安上的祕密，無法對外透露具體空飄的聖經冊數。

創立韓國「殉道者之聲」的牧師艾瑞克‧伏依（Eric Foley）表示，「韓國殉道者之聲會先確認當日天氣是否適合空飄氣球，再將聖經放進氣球內空飄至北韓，如果這被視為犯罪行為，那我欣然接受，願接受處罰。」

艾瑞克‧伏依補充道，「之所以空飄氣球，是因為想把聖經傳入北韓，這和先前脫北團體對北韓施放的傳單，完全是不同的問題，望南韓人能夠明白。」

據悉，京畿道政府23日以詐欺、挪用資金等罪嫌告發自由北韓運動聯盟、殉道者之聲、巨泉、北韓同胞直接幫助運動等4個公民團體，委託首爾地方警察廳與京畿北部地方警察廳搜查。

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