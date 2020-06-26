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「夜襲」空飄50萬份傳單！「脫北代表」住處遭強行搜查...曾拿瓦斯槍噴警

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▲▼脫北團體代表朴尚學22日「夜襲」施放50萬份傳單，今遭警方搜查住處。（圖／達志影像／美聯社）

▲脫北團體代表朴尚學22日「夜襲」施放50萬份傳單，今遭警方搜查住處。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

脫北團體「自由北韓運動聯盟」代表朴尚學（박상학）22日晚間無預警率領團隊在京畿道坡州對北韓空飄50萬張傳單，還選擇陰暗的地方行動以躲避警方追緝，今（26）日住家、辦公室終於遭到警方試圖強行進入搜查，目前雙方仍對峙中。

根據《韓聯社》，首爾地方警察廳保安搜查隊26日早晨，向法院聲請搜索票獲准，派警察到位於首爾松坡區的朴尚學住處、辦公室前待命。警方表示，「為確認朴尚學連日來的行動是否有牴觸法律的部分，需要搜查以取得資料，等他從家門出來，就能搜查住宅、辦公室。」

報導指出，朴尚學將住家大門深鎖，對警方聲稱要找辯護律師來商量。

警方兵分兩路，前往首爾江南區搜查朴尚學胞弟，朴柾梧（박정오，音譯）所率領的脫北團體「巨泉」（큰샘）辦公室進行搜查，對方同樣將大門緊閉。

另外，根據首爾松坡警察署，23日晚間9時有某媒體登門採訪，不料朴尚學認為對方的行為反使自己的人身安全陷入危機，還害自己未成年的兒子受憂鬱症所苦，情緒激動的他對媒體大打出手，拿起走廊上的磚頭狠砸，甚至還拿瓦斯槍對著其來阻止的警察噴灑。

►空飄50萬張「反北韓傳單」！脫北者半夜無預警出擊　朝鮮半島緊張

►金與正怒火難消！脫北者臨時「取消海飄白米」...他卻執意「空飄百萬傳單」

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