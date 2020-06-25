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感染新冠肺炎？首爾市長自曝起床「喉嚨超癢」...結果出爐嚇傻了

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▲▼首爾市長朴元淳自曝，曾接受新冠肺炎篩檢。（圖／翻攝自朴元淳臉書）

▲首爾市長朴元淳自曝，曾接受新冠肺炎篩檢。（圖／翻攝自朴元淳臉書）

記者羅翊宬／編譯

南韓中央防疫對策本部長鄭銀敬（정은경）22日在記者會上表示，首都圈正迎來第二波新冠肺炎（COVID-19）感染潮，首爾汝矣島漢江公園車友會群聚感染也不斷有確診案例發生。其實，首爾市長朴元淳（박원순）也曾陷於感染危機之中，甚至自曝5月底曾一度懷疑自己染疫，接受篩檢。

根據韓媒《News1》，朴元淳5月21日早晨一覺醒來後，發現喉嚨輕微疼痛，於是上午在鐘路區嘉會洞市長官邸內接受篩檢，隨行秘書也一同接受篩檢，當日下午檢驗結果出爐，皆為陰性。

朴元淳的幕僚表示，「也不是特別令人起疑的症狀啦，就是喉嚨有點乾、癢，只是為了防患未然才先做篩檢，好險最後結果是陰性。」

據悉，接受篩檢當日，朴元淳上午11時原本要在市府針對建築工人的國民年金、健康保險等制度召開記者會檢討；當時市府以市長身體狀況不佳為由，將時間順延一周。

其實朴元淳從今年初出訪美國，到南韓國內爆發新冠肺炎疫情，根本一刻也不得閒，操勞大半年，健康狀況不是太好，因此身體才會發出警訊。

朴元淳幕僚補充道，「當時社區傳播現象又開始擴散，由於時間點敏感，（市長）認為並不需要將接受篩檢一事對市民公開。」

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