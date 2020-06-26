　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

環島吃遍台鐵便當「7款新口味」　每日限量開賣地點、價格一次看

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台鐵便當。（圖／記者賴文萱攝）

▲台鐵一次推出7款新口味便當，6/24起全台限量開賣。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵便當大進擊！自7月31日止，轄下台北、台中、高雄、七堵、花蓮、台東等6個餐務室，每日限量販售7款不同口味的元氣便當，有紹興雞腿排、養氣人蔘雞腿、麻油松阪豬等。《ETtoday新聞雲》整理出各個便當的開賣地點及售價，如果想吃遍所有新口味便當，環島一圈就能吃到。

▲▼台鐵便當。（圖／記者賴文萱攝）

請繼續往下閱讀...

▲▼台鐵便當6/24起，每日限量販售7款不同口味的元氣便當。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼台鐵便當。（圖／記者賴文萱攝）

台鐵全新7款便當開賣地點、價格

台北餐務室：紹興雞腿排便當（100元）、香椿蔬食便當（100元）
開賣地點：台北站台鐵便當本舖1、2及4號店販售
*特餐食材有紹興酒，孕婦不宜食用

台中餐務室：麻油松阪豬便當（100元）
開賣地點：台中站及新烏日高鐵台鐵便當本舖
*特餐食材有麻油，孕婦不宜食用

高雄餐務室：芋見元氣便當（100元）
開賣地點：高雄東、西側及新左營、高鐵共4個台鐵便當本舖

台東餐務室：紅藜平安便當（100元）
開賣地點：台東台鐵夢工場獨家販售

花蓮餐務室：梅雞田園南瓜飯便當、梅開眼笑QQ凍套餐（119元）
開賣地點：花蓮夢工場，午餐限定販售

七堵餐務室：養氣人蔘雞腿便當（100元）
開賣地點：台北、松山、南港夢工場及七堵台鐵便當本舖
*特餐食材有中藥，孕婦不宜食用

▲▼台鐵便當。（圖／記者賴文萱攝）

▲台北站開賣的紹興雞腿排便當，以紹興酒、枸杞、當歸醃製一夜入味，香椿蔬食便當則是以三杯猴頭菇作為主菜。（圖／記者賴文萱攝）

台鐵主秘顏文忠說，為了呼應產業振興、國內推動國旅，台鐵全台餐務室也研發全新7款元氣便當，他強調，台鐵所有餐廳都有配置營養師，符合安全、衛生、營養3大要求，民眾可以安心食用，最重要的是，便當皆採用在地食材，相信推出後一定會熱銷。他也笑說，這次每款便當限量販售約150個，如果想全部7款都吃看看的話，那就要環島一圈。

不過，受到疫情影響，台鐵便當今年上半年銷量衰退3成5到4成左右，現在銷量則逐漸恢復到常態，預估下半年就可以恢復1天2.8~3萬的銷量。顏文忠表示，產業衰退是普遍現象，很期待政府推動安心旅遊後，可以出現報復性反彈旅遊潮，也許下半年就可以把上半年衰退的幅度補回來。

▲▼台鐵便當。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼台鐵全新7款便當。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼台鐵便當。（圖／記者賴文萱攝）

為了讓大家吃出滿滿的好元氣與好體力，台鐵全台各餐務室的廚師與營養師互相切磋及腦力激盪，研發出兼具健康與美味的特色便當，包括台北的紹興雞腿排及香椿蔬食便當、台中的麻油松阪豬便當、高雄的芋見元氣便當、台東的紅藜平安便當、花蓮的梅雞田園南瓜飯便當、七堵的養氣人蔘雞腿便當，使用蘊含媽媽幸福味的中藥或台灣在地新鮮天然食材入菜，友善支持本土農業。

台鐵表示，國內疫情逐漸趨緩，民眾開始展開防疫新生活，品嚐台鐵便當是安心環島鐵道旅遊體驗不可或缺的一環，希望大家不管是環島遊或就近玩，都能品嘗台鐵各餐務室的元氣便當，讓便當裡的食材，帶領大家體驗台灣在地山海田野的生命軌跡，口口都是蘊藏幸福健康的味道。

▲▼台鐵便當。（圖／記者賴文萱攝）

▲麻油松阪豬便當主菜為口感極佳的松阪豬肉，與麻油、薑片一起煸出香味交響曲。（圖／記者賴文萱攝）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
快訊／國5用路人注意！大雷雨襲「新北、宜蘭」　雨勢連炸1小時
「妳不是爸爸親生的！」基隆婦改嫁16歲女兒生父..17年綠帽
快訊／有狀況？指揮中心下午臨時記者會　公布「日籍女學生」最後
胡嘉嘉41歲暴斃..「政三代家世背景」曝光！生前爆2爭議遭房
快訊／曾與李進良傳過緋聞　名媛胡嘉嘉「酒後倒路邊」亡！享年4
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／國5用路人注意！大雷雨襲「新北、宜蘭」　雨勢連炸1小時

486先生變臉「口罩俠」！艷陽曬出印記...網笑翻：不要亂修圖

連假清境武嶺易壅塞　警現場交通指揮+遠端監控車流「雙管齊下」

靈蛇連續41年向帝爺公報到　南投天受宮靈蛇不怕生...不時向神明參拜

中火2號機投煤發電　台中市府重罰800到2000萬！負責人送辦

返工車潮來了！國5午後車流湧現　北上恐「塞到半夜10點」

國五昨塞爆！他吐槽「高乘載管制害的」...引爆論戰　老司機笑：走這條最爽

交往5年女友不想嫁了！不婚主義男竟「套套戳洞」讓懷孕：妳不是想要嗎

育達高職改「普林思頓」全名23字　哈佛、劍橋等名校名也曾是候選名單

快訊／有狀況？指揮中心下午臨時記者會　公布「日籍女學生」最後14人檢驗結果

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

奧客買咖啡想插隊被店員糾正　不耐爆氣：我認識局長以後釘妳

大甲媽有保佑！蕾媽心臟開刀順利　宥勝扛轎祈福…被濟公連灌高粱

飼主遛狗應用手測地面熱度10秒　獸醫：忍耐只為主人要牠在這裡

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

孔雀開屏...「寶可夢阿伯」又進化　64支手機抓寶！網：要怎麼看路？

懷孕母象吃下「食物炸彈」慘死 網心痛哀悼：生而為人我很抱歉

火箭少女正式解散！再穿《創造101》制服　「出道歌→告別曲」全體淚崩QQ

內灣4高中生戲水！跳下後失蹤　2人撈起時「緊抱彼此」送醫亡

超MAN！黃景瑜用單手舉起王嘉爾　住飯店怕偷拍..嘎嘎腦洞開：洗澡要帥帥的

快訊／國5用路人注意！大雷雨襲「新北、宜蘭」　雨勢連炸1小時

486先生變臉「口罩俠」！艷陽曬出印記...網笑翻：不要亂修圖

連假清境武嶺易壅塞　警現場交通指揮+遠端監控車流「雙管齊下」

靈蛇連續41年向帝爺公報到　南投天受宮靈蛇不怕生...不時向神明參拜

中火2號機投煤發電　台中市府重罰800到2000萬！負責人送辦

返工車潮來了！國5午後車流湧現　北上恐「塞到半夜10點」

國五昨塞爆！他吐槽「高乘載管制害的」...引爆論戰　老司機笑：走這條最爽

交往5年女友不想嫁了！不婚主義男竟「套套戳洞」讓懷孕：妳不是想要嗎

育達高職改「普林思頓」全名23字　哈佛、劍橋等名校名也曾是候選名單

快訊／有狀況？指揮中心下午臨時記者會　公布「日籍女學生」最後14人檢驗結果

一早看到2貂相擁躺籠內　網友留言「RIP」誤會大啦！

斥資369億！華為在英國設「光纖通訊」國際總部　提供400個就業機會

日環食吃太陽能「2部機組發電量沒了」！台電調查曝光：超前部署盤點供電調度

快訊／國5用路人注意！大雷雨襲「新北、宜蘭」　雨勢連炸1小時

486先生變臉「口罩俠」！艷陽曬出印記...網笑翻：不要亂修圖

湖南汨羅「端午經濟」也被疫情波及　遊客大減「更努力賣粽子」

搶地盤狂撒尿+散步分頭走！　2汪互看不爽上演宮鬥劇…男星好崩潰

假期來去東台灣享受慢步調生活！小木屋、古老菸樓　6間高質感民宿推薦

連假清境武嶺易壅塞　警現場交通指揮+遠端監控車流「雙管齊下」

靈蛇連續41年向帝爺公報到　南投天受宮靈蛇不怕生...不時向神明參拜

懷孕母象吃下「食物炸彈」慘死 網心痛哀悼：生而為人我很抱歉

生活熱門新聞

暖男買春初體驗　援交妹被搞2小時崩潰

即／日女來台返國確診！同校生接電話嚇壞

今天「雷雨彈」襲　6縣市防極端高溫

國3中寮隧道「一條龍」空拍照曝光

國5塞36小時　高公局緊急回應「雪隧之謎」

過夜炸雞鑽出加料小肉條　升等高蛋白大餐

日籍女疑在台染疫　呂秋遠確定2件事

台北育達高職改名「普林思頓高中」

從英國回來　他揭台灣防疫超鬆散

訂70房出團前10天遭退房！旅行社傻眼

去年抱怨媽包40顆巨量粽子　他今年嘆：好想再吃

想換iPhone！公立高中生吐真心話

日女餘下14人檢驗結果　下午2時說明

婆婆偷進房「奉上厚厚一疊」！抱怨文萬人推爆

更多熱門

相關新聞

自強號車頭冒煙！網：修不好硬開燒起來

自強號車頭冒煙！網：修不好硬開燒起來

天氣炎熱連火車都受不了？有網友在PTT發文指出，台鐵125次自強號列車車頭冒煙，他表示「列車在斗六修不好，繼續開到嘉義就燒起來」。交通部台鐵局則表示，該部列車電抗器故障，無法續行，已疏導旅客改行129、3237次。

訂票沒付錢被台鐵列黑名單！她質疑：10分鐘沒付款應自動取消

訂票沒付錢被台鐵列黑名單！她質疑：10分鐘沒付款應自動取消

台鐵藍皮列車修復　4輛明年4月完成

台鐵藍皮列車修復　4輛明年4月完成

端午連假明登場！車站湧人潮

端午連假明登場！車站湧人潮

台東車站將設普悠瑪事故紀念公園

台東車站將設普悠瑪事故紀念公園

關鍵字：

台鐵便當台鐵

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

暖男買春初體驗　援交妹被搞2小時崩潰

劉品言答應4年男友求婚卻分手！

酷炫接瑀熙過夜全被拍！4天後「火辣正牌女友現身」

快訊／E奶名媛胡嘉嘉亡

英國50萬人全湧進這沙灘　官方急發重大事件

開心慶祝出生「鄰居抱抱樂」　40天男嬰染新冠肺炎死亡！

國道狂塞...林佳龍「驚天2句話」網暴怒

快訊／台61線蛋車深夜撞護欄　2人傷重不治

即／日女來台返國確診！同校生接電話嚇壞

今天「雷雨彈」襲　6縣市防極端高溫

連假到小琉球玩　她溺水亡

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

老媽真理冰箱！3張神照引萬人暴動

球球正面頂她「巨胸形狀全露」！

10年狂生9個孩子！29歲老公：我不會用避孕套~

更多

最夯影音

更多
金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！
奧客買咖啡想插隊被店員糾正　不耐爆氣：我認識局長以後釘妳

奧客買咖啡想插隊被店員糾正　不耐爆氣：我認識局長以後釘妳

大甲媽有保佑！蕾媽心臟開刀順利　宥勝扛轎祈福…被濟公連灌高粱

大甲媽有保佑！蕾媽心臟開刀順利　宥勝扛轎祈福…被濟公連灌高粱

飼主遛狗應用手測地面熱度10秒　獸醫：忍耐只為主人要牠在這裡

飼主遛狗應用手測地面熱度10秒　獸醫：忍耐只為主人要牠在這裡

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面