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國道史上最塞「如高公局預估」！林佳龍神回：要做聰明人，不要自己去塞

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▲▼國道史上最塞「如高公局預估」！林佳龍神回：要做聰明人，不要自己去塞。（圖／交通部）

▲林佳龍前往高公局北部行控中心視察國道疏導狀況。（圖／交通部）

記者許力方／綜合報導

端午連假首日報復性出遊，國道湧現車流紫爆，國5雪隧破紀錄連32小時低於時速40公里，西半部也到入夜後才開始緩解，交通部長林佳龍25日上午前往高公局北部行控中心視察，直指「如同高公局預估，交通量比去年增加9%」，還提醒大家要「做聰明用路人」、「趨吉避凶」，避開尖峰時間，「不要自己去塞。」

連假第一天，林佳龍視察疏運狀況時，被問到這次塞車狀況特別嚴重，引發民怨，他說要特別勉勵高公局，幾乎把所有可用的疏導措施都用上了，最主要是這次在解封、國旅大爆發情形下，「如同高公局的預估」，交通量從昨天就比去年增加9%，「因為車多自然就會出現塞車」，用路人可多利用1968的APP和幸福公路資訊平台。

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▲▼國道史上最塞「如高公局預估」！林佳龍神回：要做聰明人，不要自己去塞。（圖／交通部）

▲▼國道史上最塞「如高公局預估」！林佳龍神回：要做聰明人，不要自己去塞。（圖／交通部）

▲國道史上最塞！林佳龍：如同高公局預估。

林佳龍進一步提醒，「不要再尖峰時間、在特定的路段『自己要去塞』，我覺得做一個聰明的用路人，能夠趨吉避凶…」選擇最好的時間、路線，就能比較順利且快速到達目的地，不會塞在車陣中。

林佳龍指出，目前高公局已經將大概所有過去用過有效的疏導措施傾囊而出，但同一路段在一個時間內車潮增加近2成，「大家可以想像，對國道本來就不堪負荷情況下，更雪上加霜。」

疫情解封後的首波4天連假，第一天國內各大景點就出現大量人潮，國道更是塞到不行，高公局截至晚間6時，國道交通量雙向為97.8百萬車公里，預估本日交通量約120至125百萬車公里，約是平日的1.5倍。

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