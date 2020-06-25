鹿耳門天后宮端午立蛋祈好運　南警疏導護平安「蛋立來七桃」！

▲台南市警三分局針對端午連假的到來，為了讓民眾有順暢的交通，於連假期間規劃道路交通疏導、管制措施，讓民眾暢遊台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆五月初五端午節，為國人重要民俗節日之一，今年雖因新冠肺炎防疫措施，各地舉行慶端陽相關活動均縮小規模，但在各項防疫措施已陸續解封下，民眾利用端午4天連假出遊，身為台灣歷史重鎮的古都台巷南湧現了人潮及車潮。

市民朋友們，您玩立蛋了嗎？先民相信端午節是一整年內陽氣最重的一天，又以午時（11時至13時）為最重，若在這個時候成功立蛋，這顆蛋就會吸收到天地間的至陽之氣，讓立蛋成功的人獲得下半年逆轉勝的機會。25日位於安南區的「鹿耳門天后宮」舉辦2020慶端午活動，邀民眾一起玩立蛋；南警三分局員警利用交通疏導勤務閒暇之餘，與民眾同樂挑戰立蛋祈好運，交通順暢與親民形象深獲民眾肯定。

台南市警三分局針對端午連假的到來，為了讓民眾有順暢的交通，於連假期間規劃道路交通疏導、管制措施，並於重要路段（口）及觀光景點派遣警力加強交通疏導，以「交通順暢、平安出遊」為主軸，全力維護連續假期之交通安全與順暢。

南警三分局貼心提醒，連假期間外出旅遊，務必做好車況檢查，事先規劃妥善行車路線，並善用即時路況資訊，儘可能的避開壅塞路段，才能一路順暢縮短路程時間；另外，三分局在連假期間投入大量警力、義交執行交通疏導工作，民眾如遇尖峰時段重要道路的車潮，敬請遵守交通管制措施耐心行駛，配合員警、義交指揮疏導循序前進，共同建立一個友善的道路環境。

市長黃偉哲表示，防疫新生活，放寬不放鬆，疫情管制雖逐步解封，但關鍵的防疫措施仍要繼續，不可鬆懈；警三分局也呼籲民眾，端午連假出遊，要玩的健康、玩得安全，喝了雄黃酒切勿開車，划龍舟要競速，開車卻不必，放慢速度欣賞各大路口景點，及南警指揮交通的英姿與美景，台南市等你來七桃，南警祝大家端午節快樂。

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