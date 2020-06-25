端午為何要「立蛋」？命理師解密「7種招財法」：立蛋成功下半年可轉運

▲網友紛紛嘗試端午立蛋成功。（圖／翻攝「爆廢公社公開版」）



記者許力方／綜合報導

民間傳說，一年之中只有端午節中午才能「立蛋」，除了划龍舟、掛艾草、吃粽子等習俗，據說，端午節陽氣最旺，也是招財旺運的好日子，命理師整理「7招秘訣」招財改運，其中就包含「立蛋」，只要朝流年財位方向進行立蛋接財氣，成功的話，下半年財運旺旺來！

「立蛋」相傳是湖南立春的民俗遊戲，台灣則盛行於端午節，認為端午的正午時分是一整年中「正陽極盛」，陽氣最重的時刻，蛋才容易成功立起，蛋會吸收天地間至陽之氣，讓立蛋成功之人獲得下半年轉運的機會。

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端午節陽氣最旺，也是可以招財旺運的日子，「科技紫薇網」命理師整理出7招秘訣招財改運，包括午時水、催財水、門插艾草菖蒲、燃燒艾草、立蛋、配戴五彩絲線及撒鹽米。

▲朴子市長吳品叡端午前往安福宮裝第一瓶「午時水」。（圖／取自吳品叡臉書）



在嘉義朴子市有300多年歷史的安福宮，端午節也舉辦立蛋活動，宮內還有一口351年的「龍井」，至今仍會湧出泉水，廟方每年端午都會打開井，開放盛裝「午時水」。25日中午朴子市長吳品叡裝瓶第一瓶後，廟方開放民眾裝取午時水開運招財。

根據「科技紫薇網」，上午11時至下午1時是一天陽氣最盛的時辰，端午節午時盛裝的水有「極陽水」之稱，儲放瓶中，運勢低落時噴灑可以能量開運、除霉運、驅邪避凶。

至於催財水，同樣於端午節正午將12枚硬幣放進午時水中煮開，就是催財水，再把水放在正東方或西南方能增財運。立蛋，則是將蛋向2020年流年財位「西北方」立蛋可接財氣。配戴代表陰陽五行的青白紅黑黃絲線，可避邪驅病，油汙內往門窗外撒1:3的鹽米則可淨化除厄運去晦氣。