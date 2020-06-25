▲ 端午吃粽配新北「綠竹筍」，清涼消暑低熱量不怕胖又健康。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

美味的粽子總是端午節不可或缺的食物，但也擔心吃多累積的高熱量會讓身材變形。每年端午節剛好是新北健康三「綠竹筍」的盛產季節，綠竹筍具有「低熱量、低膽固醇、高纖維」的特性，符合現代人強調健康養生的飲食觀念，在享受美味粽子的同時不妨搭配綠竹筍，健康消暑涼一夏。

農業局長李玟表示，在新北市府與產區農會的共同輔導下，新北健康三寶-綠竹筍生產面積已達2328 公頃，是全國最大產區，年產量1萬2757公噸，年產值將近17億元，主要產區為五股、三峽及八里，6至9月為主要產季，是新北市重要的綠金產業。

▲ 綠竹筍具有「低熱量、低膽固醇、高纖維」的特性。

新北綠竹筍栽培歷史久遠，尤其觀音山更達百年以上，沉積的火山灰與豐富的礦物質，加上雨量適中，獨特的地理特性孕育出甘甜及風味特佳的綠竹筍。鮮食是綠竹筍最美味的吃法，水份最多、纖維最少，可以完全感受到新北綠竹筍像梨子般的甘甜及香氣。

有「綠竹筍博士」稱號的五股筍農吳國池表示，挑好筍記住四字訣：白、彎、短、肥，底部色白表示當日鮮採，而且筍身要短胖肥大，外形略彎似牛角、筍殼光滑帶金黃色，才是品質最好的「上筍」。

農業局表示，為讓民眾安心、方便購買新北健康三寶「綠竹筍」，因此推動網路販售，整合許多線上平台包括各產區農會、農場、新北果菜、奧丁丁市集、真情食品館等，設置「新北綠竹筍e易購」專區，除了鮮筍外，還有真空熟筍、筍包、筍乾、綠竹筍香腸、竹筍雞等多樣產品，消費者可依不同需求訂購，還有宅配到府的服務。

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