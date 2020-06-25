解封！竹南中港慈裕宮「祭江洗港」照辦　媽祖遶境慈悲渡孤魂　

▲竹南慈裕宮祭江洗港媽祖遶境，不受疫情影響，在端午節中午熱鬧登場。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮中港慈裕宮每年端午節皆會舉辦祭江洗港儀式，2020年訂於6月25日端午節當天中午12時於中港慈裕宮展開，鄰近宮廟陣頭將齊聚廟前廣場、向媽祖請示後於沿海各里遶境，沿路祈求合境平安。

竹南中港慈裕宮表示，因肺炎疫情目前漸漸紓緩，許多宮廟也開始恢復繞境活動，為顧及疫情因素，特地擲筊請示媽祖，媽祖也指示要依往例辦理「祭江洗港」活動，但人數將依照中央疫情指揮中心規定，控制在戶外500人以下，過程中也將要求參加民眾戴上口罩、並實施酒精消毒，希望讓地方信仰成為防疫助力。

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慈裕宮主委陳萬典表示，祭江洗港儀式相傳自康熙末業設中港塘以來年年舉行，據史料記載，竹南中港是苗栗縣開發最早的地區之一、也是當時台南至淡水必經之地，因船隻來往頻繁，屢屢發生行人渡溪溺水事件，為使河海清淨，告慰亡靈，時人併端午節祭典進行祭拜。

▲▼縣長徐耀昌（左）及竹南鎮長方進興（右）前往中港慈裕宮參拜，一同為竹南中港慈裕宮媽祖繞境祈求平安。（圖／記者黃孟珍攝）

陳還說，最初只在出海口設案祭拜，之後隨著中港的發展與墾民增加，儀式範圍及規模日益擴大，成為中港地區特有的民俗宗教活動；「祭拜儀式」是在媽祖神轎抵達出海口之後正式展開，鑾乩在向媽祖稟明後、跪地向海祝禱，鑾轎再衝向海口，象徵驅逐不潔之物，保佑地方人民平安、確保這塊土地潔淨平安。

苗栗縣長徐耀昌表示，祭江洗港儀式舉辦多年，經過百年演變，不僅成為地方特色文化，同時也見證地方發展；同時也在2009年登錄為苗栗縣民俗無形文化資產，未來也期望藉由文資保存的深化，加強在地傳統民俗與現代生活連結。

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