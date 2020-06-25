國道3號苗栗段凌晨火燒車　大貨車車頭燒光！駕駛驚惶逃出送醫

▲1輛物流公司的大貨車，行經國道3號苗栗西湖段時，車頭突然起火燃燒，一時烈焰衝天。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

國道3號苗栗西湖鄉北上路段，25日凌晨4時許，發生一起火燒車意外；1輛由陳姓男子（41歲）所駕駛的物流公司大貨車，行經此路段時車頭起火燃燒，苗栗縣消防局據報趕往，將火勢撲滅，但貨車頭頭已被燒毀，所幸駕駛及時逃出送醫救治。

苗栗縣消防局表示，25日凌晨4時15分接獲通報，指出在國道3號苗栗西湖北上138.1K路段，有1輛大貨車停靠路邊並冒出火舌；消防局立即派遣通霄、苑裡分隊前往灌救；人員抵達時停靠路肩的大貨車已全面燃燒，火勢相當猛烈，消防人員立即布水線灌救，隨即將火勢撲滅，及時逃出大貨車的陳姓駕駛因手肘疼痛，由救援人員送往苑裡李綜合醫院治療。

▲▼大貨車車頭燃燒，延燒到後面載運網購的生活用品，也造成搶救上的困難。（圖／記者黃孟珍翻攝）

通霄消防分隊小隊長吳泳家指出，因車頭火勢猛烈，延燒到後面貨櫃，裡面都是載運網購的生活用品，所以有悶燒狀況，造成搶救上的困難，所幸駕駛已自行逃出，沒有大礙；至於起火原因和損失部分，還待釐清中。

Her今天推出無人不知、無人不曉的「SKII青春露」230ml原價6,250元，特價3,788元

►苗栗攝影師曾進發 莫斯科國際攝影賽勇奪7金、10銀、11銅