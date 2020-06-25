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全國肅槍專案成果豐！苗警掃蕩槍械改造場　緝獲非法槍枝9枝　

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▲苗栗縣警局執行全國肅槍專案成果豐碩，共查獲6件7人涉嫌違反槍砲條例，並掃蕩改造槍械場及緝獲非法槍枝9枝。（圖／記者黃孟珍翻攝） 

▲苗栗縣警局執行全國肅槍專案成果豐碩，共查獲6件7人涉嫌違反槍砲條例，並掃蕩改造槍械場及緝獲非法槍枝9枝。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

為因應《槍砲彈藥刀械管制條例》修正施行案，為執行全國同步查緝非法槍彈專案，苗栗縣刑事警察大隊及各分局縝密規劃肅槍及臨檢勤務，專案期間刑事警察大隊、苗栗、竹南及頭份分局等單位共計查獲6件7人涉嫌違反槍砲條例；掃蕩改造槍械場所1處，緝獲非法槍枝9枝，查緝成果豐碩。另在專案期間，頭份分局及刑事警察大隊戮力偵破槍擊殺人案，迅速緝捕犯嫌黃○偉等16人到案，除安定民心外，在在展現苗警偵辦指標性重大刑案緝兇破案強大能量及打擊犯罪、除惡務盡之決心！

苗栗縣警局表示，《槍砲彈藥刀械管制條例》第20條之1修正案，已於2020年6月10日公布施行，本次修法重點在於將「操作槍」納管；茲因「操作槍」可藉由實體店面或網路輕易購得，且容易改造成具有殺傷力的槍枝，進而成為歹徒最常用的犯罪工具，顯已產生管制漏洞，爰予納管規範。

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

此外，本次修法並未涉及低動能遊戲用槍，不影響玩具槍業者及玩家權益，另為尊重及維護原住民傳統文化、保障其合法及安全使用自製獵槍，也將自製獵槍所需主要組成零件及彈藥，納入除罪範圍，並由專責單位輔導，以提升安全性。

苗栗縣警察局再次呼籲，對於修法前已持有操作槍之團體或民眾為保障其權益，應於2020年6月12日起至同年12月11日止，攜帶操作槍及身分證明文件，至戶籍所在地之警察分局辦理報備持有或自願繳銷，俟完成鑑驗及發照後，即可合法持有；如未能於期限內完成報備程序，依新修正條文規定，違法持有者最高可處新臺幣20萬元罰鍰。

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