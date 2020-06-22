呂秀蓮：釣魚台屬於沖繩　台灣該跟美國好好談

記者陶本和／台北報導

針對日本沖繩縣石垣市議會22日將釣魚台列嶼的行政區住址，由「登野城」改為「登野城尖閣」一事。前副總統呂秀蓮下午表示，釣魚台屬於沖繩，美國託管後移交給日本，「這段歷史不能跳過去，台灣現在要面對的是和美方好好談。」

▲前副總統呂秀蓮。（圖／記者屠惠剛攝）



呂秀蓮表示，她是保釣運動第一代出身，曾經帶領美國第一場芝加哥保釣示威，但從她了解歷史背景後，就隨即退出了，「歷史有好幾段，不能一天到晚拿宋朝、明朝的東西，就主張釣魚台是中國的」。

呂秀蓮說，舊金山合約簽訂的時候，釣魚台並未與台灣列在一起，在日本二戰之後，無條件返還的是「台灣」、「澎湖」，而釣魚台跟南西諸島等，屬於沖繩。

呂秀蓮表示，這是美國根據聯合國決議託管後，移交給日本沖繩管理的，這段歷史不能跳過去，台灣現在要面對的是和美方好好談。所以，她認為此時和日本抗議「沒有道理」，因為馬關條約永久割讓主權，「這不是日本的問題」。

呂秀蓮建議，各方應該回歸理性、把歷史研究清楚，不應一再的情緒化反應，如此行事無法解決問題；她呼籲，總統蔡英文應即刻成立專案小組，將釣魚台歷史過程鉅細靡遺的研究後，和大眾說明清楚到底我國有沒有主權。

其他人也看了這些...

►日本提改名釣魚台 石垣市長說明「真正原因」

►國民黨要蔡英文站出來捍衛釣魚台 陳玉珍擬安排「登島」考察

►「釣魚台是中華民國領土主權」 蔡英文酸釣魚比賽：藍委常把歷史錯置

更多熱門新聞...

►蔣萬安要求陳其邁速辦釣魚台釣魚大賽 「我會第一個報名」

►被蔣萬安嗆不敢登釣魚台 陳其邁：捍衛主權決心不變

►日方擬將釣魚台更名「登野城尖閣」 宜縣議員：7月7日組船隊保釣

►振興一下我們的美麗