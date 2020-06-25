中火重啟2號機　顏莉敏籲中市府「堅定意志」捍衛民眾健康

▲顏莉敏結合企業舉辦捐血活動，牠對於中火重啟2號機，呼籲市府應該硬起來。（圖／顏莉敏服務處提供）

記者李忠憲／台中報導

中火重啟2號機遭台中市府重罰200萬，台中市議會副議長顏莉敏25日對此表示，昨晚至今許多民眾紛紛透過電話及留言抗議，環保署配合台電護航，中央錯誤能源政策不應由台中市民概括承受，呼籲台中市環保局應堅定意志，不能為了用電犧牲中部人健康。

新冠肺炎影響民眾捐血意願，各捐血中心血液庫存量短缺。台中市副議長顏莉敏、前立委顏寬恒與在地多個企業合作，今天舉行捐血活動，提供豐富贈品提升民眾捐血意願。顏莉敏更當場捲袖捐血，盼拋磚引玉，捐血一袋，救人一命。

▲顏莉敏、顏寬恒2兄妹找來企業合作舉辦捐血活動。（圖／顏莉敏服務處提供）

顏莉敏也針對中火2號機重起爭議發表看法，她表示，中火昨日無預警重啟2號機組，昨晚至今已收到許多民眾抗議電話與留言，希望她為台中市民發聲。根據調查，有高達7成民眾反對重啟二號機組；《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》今年3月部分條文被行政院宣告抵觸而無效，執掌環境保護的環保署居然配合台電打假球，甚至被譏為是護航台電，成了台電的附屬機關。

▲顏莉敏呼籲市府應堅定意志，不應為了用電犧牲民眾健康。（圖／顏莉敏服務處提供）

她認為，中央錯誤的能源政策，不應該由人民概括承受呼籲台中市政府環保局一定要堅定意志，捍衛民眾健康，不能讓台中人用肺發電，更不能為了用電而犧牲了中部人的健康。

顏寬恒也說，台電重啟2號機與民意相違悖，市府依法停止2號及3號機，中火卻不顧民意硬要啟動，民眾無法接受。市府要加重處罰外，民眾的聲音到底誰重視，強調大家才覺得最近空氣變得比較好，中央政府就要介入重啟中火2號機組 ，民眾無法接受。

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