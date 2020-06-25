　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中火重啟2號機　顏莉敏籲中市府「堅定意志」捍衛民眾健康

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼顏莉敏結合企業舉辦捐血活動。（圖／顏莉敏服務處提供）

▲顏莉敏結合企業舉辦捐血活動，牠對於中火重啟2號機，呼籲市府應該硬起來。（圖／顏莉敏服務處提供）

記者李忠憲／台中報導

中火重啟2號機遭台中市府重罰200萬，台中市議會副議長顏莉敏25日對此表示，昨晚至今許多民眾紛紛透過電話及留言抗議，環保署配合台電護航，中央錯誤能源政策不應由台中市民概括承受，呼籲台中市環保局應堅定意志，不能為了用電犧牲中部人健康。

新冠肺炎影響民眾捐血意願，各捐血中心血液庫存量短缺。台中市副議長顏莉敏、前立委顏寬恒與在地多個企業合作，今天舉行捐血活動，提供豐富贈品提升民眾捐血意願。顏莉敏更當場捲袖捐血，盼拋磚引玉，捐血一袋，救人一命。

▲▼顏莉敏結合企業舉辦捐血活動。（圖／顏莉敏服務處提供）

▲顏莉敏、顏寬恒2兄妹找來企業合作舉辦捐血活動。（圖／顏莉敏服務處提供）

顏莉敏也針對中火2號機重起爭議發表看法，她表示，中火昨日無預警重啟2號機組，昨晚至今已收到許多民眾抗議電話與留言，希望她為台中市民發聲。根據調查，有高達7成民眾反對重啟二號機組；《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》今年3月部分條文被行政院宣告抵觸而無效，執掌環境保護的環保署居然配合台電打假球，甚至被譏為是護航台電，成了台電的附屬機關。

▲▼顏莉敏結合企業舉辦捐血活動。（圖／顏莉敏服務處提供）

▲顏莉敏呼籲市府應堅定意志，不應為了用電犧牲民眾健康。（圖／顏莉敏服務處提供）

她認為，中央錯誤的能源政策，不應該由人民概括承受呼籲台中市政府環保局一定要堅定意志，捍衛民眾健康，不能讓台中人用肺發電，更不能為了用電而犧牲了中部人的健康。

顏寬恒也說，台電重啟2號機與民意相違悖，市府依法停止2號及3號機，中火卻不顧民意硬要啟動，民眾無法接受。市府要加重處罰外，民眾的聲音到底誰重視，強調大家才覺得最近空氣變得比較好，中央政府就要介入重啟中火2號機組 ，民眾無法接受。

經典熱賣特價必囤


【更多新聞】

獨／馬克杯狂毆頭+皮帶勒頸　狠男殺友「拖浴缸淹口鼻」二審結果出爐

獨／醉小開BMW載辣妹撞死身障男　父現身告別式嗆：遺體還要花大錢修復？

狠子要千萬不成當街砸殺老父　一審「行為能力降低」逃死

ET快訊
辣媳端午睡覺被婆婆叫醒…火大想翻臉　下秒見「厚厚一疊」被征服
「英國海龜」爆台灣防疫超鬆散　同機女乘客打臉曝真相：亂講話！
發現20年前遺囑！樂天前會長「指定次子繼承」…長子崩潰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

兩岸論述不要「九二共識」還剩下什麼　國民黨回應了

中火重啟2號機　顏莉敏籲中市府「堅定意志」捍衛民眾健康

主角被比下去！國小獎狀「立委照片超大」　網：以為是競選文宣

侯友宜憂日本女學生成防疫破口　下令交控中心掌握車流、人流

蔡其昌：中火問題「非政治人物秀場」　應回歸用電專業

為了釣魚台！蘇澳擬取消「姊妹市活動」　斬斷與石垣25年交流

官兵助口罩生產　國防部將頒防疫英雄紀念章

柯文哲再啟輔選！端午南下屏東幫廖國富站台　1天狂跑11廟

不甩「南北粽戰爭」！蘇貞昌一句話偷示愛　網友被閃爆：瞎了

黃珊珊曬合照力挺吳益政：他已準備了20年　是最好的市長人選

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

伍佰最小粉絲！2歲萌妹在家高歌　身藏老靈魂...狂唱「Last Dance」

陸配「台灣腔」被嫌舔台、噁心 她霸氣嗆：準備融入這裡的態度

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

桃園翁被擋叭1下遭推倒地慘死　男辯只是拉扯...打9拳影片打臉

《我的婆婆》抓包超渣大伯劈腿　黃姵嘉衝進隔壁包廂大罵：太沒良心了！！

兩岸論述不要「九二共識」還剩下什麼　國民黨回應了

中火重啟2號機　顏莉敏籲中市府「堅定意志」捍衛民眾健康

主角被比下去！國小獎狀「立委照片超大」　網：以為是競選文宣

侯友宜憂日本女學生成防疫破口　下令交控中心掌握車流、人流

蔡其昌：中火問題「非政治人物秀場」　應回歸用電專業

為了釣魚台！蘇澳擬取消「姊妹市活動」　斬斷與石垣25年交流

官兵助口罩生產　國防部將頒防疫英雄紀念章

柯文哲再啟輔選！端午南下屏東幫廖國富站台　1天狂跑11廟

不甩「南北粽戰爭」！蘇貞昌一句話偷示愛　網友被閃爆：瞎了

黃珊珊曬合照力挺吳益政：他已準備了20年　是最好的市長人選

西甲／拉莫斯「世界波」助皇馬再登頂　19歲久保建英連過3人造2黃

德國支付巨頭Wirecard申請破產！619億財務漏洞「市值蒸發90％」股票暫停交易

感染新冠肺炎？首爾市長自曝起床「喉嚨超癢」...結果出爐嚇傻了

盧秀燕轟台電違法開機！ 環保署要中市府「勿過度政治操作不可自拔」

抗新冠！逾1萬名醫事、社工「取消出國」　衛福部已核准逾7千萬補助

中職／古林睿煬要上一軍了！　下周台南主場本季初登板

理財周刊／台幣升值兩年新高　央行有降息壓力

時速突破300km/h！90年代前期霸主KAWASAKI「ZZ-R1100」

散步叫不動！爸媽拍打基肉催促「肥肚狂抖」　網笑：好像一塊愛玉

愛河袋屍案凶嫌地下室曝光！　肢解老翁僅花37分鐘…以前賣過黑輪

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

政治熱門新聞

熱血教師預言：陳其邁補選「還會再輸」

國軍體測「每年一次改每月」　基層怒：要開戰了嗎？

天上掉下來的千億寶藏　柯市府急脫手原因曝光

中火不甩台中市府點火2號機　顏寬恒震怒

罷免黃捷5大原因　鳳山青年喊話　

爸披民眾黨袍出征高雄補選　呱吉辦公室員工吐心聲

桃園段樹文宣誓遞補議員　獻花跪謝母恩

大巨蛋偷施工　柯：滿街賭場只有警察不知道

815決勝高雄　藍綠白激戰50天

柯建銘「性轉照」連蔡英文都看過

王浩宇挺民眾黨　吳益政沒有辭職的必要！

柯文哲突襲稽查酒店怒批：一看就知不合格「名單送上來」

國民黨青年：要為了九二共識失去兩個世代的年輕人？

李眉蓁拜會十全市場和陳其邁拚人氣

更多熱門

相關新聞

蔡其昌：中火問題「非政治人物秀場」

蔡其昌：中火問題「非政治人物秀場」

台電公司24日宣布，台中火力發電廠2號機組晚間重啟，台中市政府隨即發表聲明，將依法開單告發。對此，立委選區在台中的立法院副院長蔡其昌25日表示，發的電夠不夠用、需不需要啟用發電機組，應該回歸用電專業，而不是變成政治人物的秀場，因為人民已經看膩了。

中火爭議再起　經長王美花向中市府喊話：不要為難基層員工

中火爭議再起　經長王美花向中市府喊話：不要為難基層員工

中火2號機重啟　盧秀燕怒罰200萬

中火2號機重啟　盧秀燕怒罰200萬

中火2號機重啟中市府要重罰　環保署回應了

中火2號機重啟中市府要重罰　環保署回應了

連假首日台電總座揪全民出門去　拚經濟少在家裡吹冷氣

連假首日台電總座揪全民出門去　拚經濟少在家裡吹冷氣

關鍵字：

顏莉敏顏寬恒捐血中火台電

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

酷炫接瑀熙過夜全被拍！4天後「火辣正牌女友現身」

快訊／再增1例境外移入！指揮中心下午2點記者會說明

板橋妹遇襲胸壯狼　慘遭當眾扯下內衣狂毆

日女留學生在台染疫？ICU醫：三種可能

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

女北捷被扯掉內衣暴打　網怒：她很勇敢

即／男在列車大喊「我要殺全車旅客！」

車位有權狀「竟要求抽籤」　管委會：住戶沒位子

周揚青毀滅信「愷樂第一時間反應」曝

基隆紅燈區「七年級辣妻」被逮求饒

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

陳時中：端午連假不鼓勵去人多地方

照片值45000　他看開罰理由傻眼

搭捷運遇到「萌系大腳交」坐隔壁

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！

《我的婆婆》媳婦和婆婆開戰　劉品言狠嗆鍾欣凌：老太婆！！
衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

衝浪神童！5歲小鮮肉不懼大海　成功「追浪」秒站起...網：太強啦

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

20多歲日女來台就學疑南部染疫　陳：社區感染可能性一直沒排除

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

楊超越「超崩壞哭腔」告別火箭少女101　淚噴「跟老闆吵架第一名」全場笑炸ＸＤ

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

新款5輪車？他撞重機後加速肇逃　2車合體狂冒火花...騎士：我車呢

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面