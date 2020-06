總統蓄奴黑歷史　示威者要炸「總統山」！南達州州長霸氣回應

▲拉什摩爾山(Mount Rushmore)的總統石像分別是華盛頓、傑佛遜、老羅斯福和林肯。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者施怡妏/綜合報導

美國反種族主義示威延燒,前總統華盛頓(George Washington)和傑佛遜(Thomas Jefferson)雕像近日遭攻擊,現在示威者瞄準南達科他州拉什摩爾山(Mount Rushmore),揚言炸掉總統石像國家紀念區內的雕塑石像。對此,南達州州長克莉絲蒂‧諾姆(Kristi Noem)霸氣回應,「只要我還在任內,這種事情絕不會發生。」

