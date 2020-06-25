總統蓄奴黑歷史　示威者要炸「總統山」！南達州州長霸氣回應

▲拉什摩爾山（Mount Rushmore）的總統石像分別是華盛頓、傑佛遜、老羅斯福和林肯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國反種族主義示威延燒，前總統華盛頓（George Washington）和傑佛遜（Thomas Jefferson）雕像近日遭攻擊，現在示威者瞄準南達科他州拉什摩爾山（Mount Rushmore），揚言炸掉總統石像國家紀念區內的雕塑石像。對此，南達州州長克莉絲蒂‧諾姆（Kristi Noem）霸氣回應，「只要我還在任內，這種事情絕不會發生。」

Not on my watch. https://t.co/U6gGap5Ib6 — Governor Kristi Noem (@govkristinoem) June 23, 2020

根據Foxnews報導，美國「總統山」的四大總統花崗石頭像，分別是華盛頓、傑佛遜、老羅斯福和林肯，曾經有蓄奴過往的華盛頓和傑佛遜，早年都曾從家族繼成黑奴，雖然是開國元勳，但也難逃示威者的攻擊；南北戰爭時期，支持蓄奴的邦聯將領雕像和紀念碑也被破壞。

保守派政治評論家夏皮洛（Ben Shapiro）先前曾在推文中表示，「所以這些歷史修正主義者，什麼時候會硬起來，堅持炸掉拉什摩爾山？」

如今示威者揚言炸掉總統山，共和黨州長諾姆23日也親自回覆，「我會守護這些雕像，在我任內的期間內，不會讓這種事情發生的。」推文一出，許多網友紛紛留言支持，「我們需要更多像您一樣的州長」、「這就是真正的領導力，謝謝州長」、「願上帝保佑南達科他州」。

諾姆24日受訪時表示，每一位領導者或許都有需要改進的地方，但現在我們失去能夠談論其美德，以及為國家貢獻的氛圍，「總統山的每一位總統都是美國建國的基礎，應該要讓後代的人了解，沒有人是完美的，但我們應該要學習其精神，延續這份理念以及理想。」