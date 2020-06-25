「女人就該在家煮飯！」年薪百萬熟女提告老闆性別歧視　獲賠290萬元

▲法庭認定該公司有不公平解雇等狀況，損害拉娜‧西奈爾尼科娃的罪名成立，她成功拿到7萬6510英鎊的賠償金。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／編譯

英國公司ActivTrades一名37歲女員工認定在公司遭到性別歧視，因為她的上司曾對她說，「女性就應該待在家裡煮飯」。2018年2月，她因為前往杜拜遭到公司停職，且公司竭盡全力阻止她索賠，她一氣之下提告歧視女性（sexism），如今判決出爐，法庭裁定她勝訴，獲賠7.6萬英鎊（約新台幣290萬元）。

綜合太陽報、Finance Magnates報導，37歲女資深員工拉娜‧西奈爾尼科娃（Lana Sinelnikova）年收入超過10萬英鎊（約新台幣379.2萬元），於2011年至2018年間在ActivTrades服務。

只不過，在職期間，她卻多次感受到老闆艾力克斯‧帕斯克（Alex Pusco）針對女性的偏見歧視，不但在員工們面前大秀一張女性衣著清涼站在汽車面前的合照，稱市場行銷必須性感，而「性」是有賣點的，更曾對著她本人說「女性就應該待在家裡煮飯」，試圖顯露公司對她請產假的不滿。

此外，拉娜‧西奈爾尼科娃也因為壓力、焦慮等因素向公司請2周病假。但公司宣稱，她當時與正在交往的同事去杜拜出差，利用公司電腦使用eBay帳戶等，這些都是嚴重不當行為，因此解雇她。不過，根據拉娜‧西奈爾尼科娃的說法，她當時隨行是為了起草監管文件並出席會議。

▲拉娜‧西奈爾尼科娃年收入超過10萬英鎊，於2011年至2018年間在ActivTrades服務。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，圖中人物並非新聞當事人）

法庭表示，公司利用她的這趟旅行作為解雇籌碼，讓她在2018年2月離職，且事後竭盡全力阻止她透過法律途徑索賠，認定該公司有不公平解雇等狀況，損害拉娜‧西奈爾尼科娃的罪名成立。此外，公司對待拉娜‧西奈爾尼科娃的方式對她造成極大的心理傷害，且已經持續一段時間，屬於惡意行為，讓她幾乎在生活各方面都受到影響。

最終，拉娜‧西奈爾尼科娃獲賠7萬6510英鎊的賠償金，其中包含4.8萬英鎊屬於個人精神賠償、1萬英鎊為不公平解雇。此外，ActivTrades也因為屢次違反勞工相關法規被罰5000英鎊罰金。

►防疫期間也要一樣美麗！

►二手票券豐富你的生活～