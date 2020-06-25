日防衛相喊卡「陸基神盾」　政府准了...下令撤回部署計畫

▲日本防衛大臣河野太郎。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

隨著日本防衛省15日正式宣布，因成本與技術考量決定停止「陸基神盾」飛彈防禦系統（Aegis Ashore）部署計畫，防衛大臣河野太郎25日上午表示，政府已在24日的國家安全保障會議（NSC）決定撤回部署於山口縣與秋田縣的陸基神盾飛彈防禦系統計畫。

根據《日本放送協會》報導，防衛大臣河野太郎25日上午出席自民黨安全保障相關會議時透露，他已在24日的國家安全保障會議（NSC）中，向首相安倍晉三與其幕僚報告相關事宜，詳細說明為何判斷應該停止陸基神盾飛彈防禦系統的部署計畫。

河野表示，「根據國家安全保障會議討論結果，決定撤回山口縣與秋田縣的陸基神盾飛彈防禦系統部署計畫。讓事情發展到這個地步，我感到很抱歉。」

河野太郎先前曾提到，停止部署「陸基神盾」飛彈防禦系統計畫後，將暫時以神盾艦來維持導彈防禦系統。對此，他也提到，「有鑑於目前東海的局勢，光靠神盾艦維持彈道導彈防禦，在安全保障政策上來說，絕非上策。以中遠期來看，應該立即開始探討後續解決辦法，自民黨與政府也必須徹底交換意見，促進計畫。」

日本政府先前決定引進「陸基神盾」飛彈防禦系統並部署於山口縣與秋田縣的自衛隊演習場，然而防衛省卻發現，當發射攔截導彈時，助推器無法確實落在自衛隊演習場內。河野在宣布停止該部署計畫時稱，「我們先前就已經與美國討論如何藉由軟體更新來解決問題，但如今無法光靠修正軟體來確保它落在演習場內，硬體方面也要修正」，且若要對此進行後續修正也需要花費成本與時間，因此才有停止部署計畫的想法。

►防疫期間也要一樣美麗！

►二手票券豐富你的生活～