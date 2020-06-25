今年第7起！西非海盜猖獗5韓人貝南柯多努近海遭綁　至今仍失聯

▲貝南近海海盜綁架事件頻傳 。（圖／翻攝自Dryad Global推特）



記者王佩翊／綜合報導

一名南韓駐非洲外交官24日證實，有5名南韓公民在西非貝南近海遭到海盜綁架，目前一行人的下落與安危仍不可知。事實上，西非海盜猖獗，光是在今年，柯多努近海就已經發生7起類似案件。

根據《韓聯社》引述英國海上安全公司Dryad Global公布的消息，Panofi Frontier號漁船在貝南柯多努港口的南部近海，遭到乘快艇的武裝份子持槍攻擊。據悉，當時船上共有5名南韓公民與1名迦納人，海盜將6人驅趕至快艇後，便乘著快艇直接往奈及利亞海域駛去。

據了解，目前仍然無法確認被綁漁民的安全。Dryad Global透露，這已經是柯多努近海自1月以來發生的第7起類似綁架案件。事實上，5月3日才有一名50多歲的南韓公民在西非加彭自由市附近的聖塔克拉拉角捕蝦時，遭到海盜綁架，所幸已在8日安全獲釋。

Fishing vessel PANOFI FRONTIER attacked by gunmen 61nm South of Cotonou Port. Following successful boarding, individuals left the vessel with 6 crew (5 Korean & one Ghanaian). Speedboat last seen heading East towards #Nigerian waters. More updates: https://t.co/LET8mJQUcI #piracy pic.twitter.com/zU8IHgY86M — Dryad Global (@GlobalDryad) June 24, 2020

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