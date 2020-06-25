蓬佩奧曝與楊潔篪密會動機　提軍售台灣F16戰機：完全適當

▲美國國務卿蓬佩奧曾於2018年6月14日，在北京與楊潔篪會見。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）17日在夏威夷，會見中共政治局委員楊潔篪；他23日登上廣播節目受訪，談到雙方會面的動機，也證實確實在談話中談到台灣議題，以及F16軍售案，不過詳細細節，包括中方提議會面的決定，是旨在離間他和川普間的關係，或是另有所圖，他則沒有多做回應。

蓬佩奧登上美國廣播電台節目《休伊赫維特秀》（Hugh Hewitt Show），接受主持人赫維特的訪問，國務院事後在官方網站刊登逐字稿。當中赫維特提到，「 Washington Examiner」的記者羅根（Tom Rogan）在專欄中分析，中方提議在夏威夷和蓬佩奧會面，其實是中方的離間計，讓川普和蓬佩奧兩人間心生嫌隙。

對此，蓬佩奧表示，「我就讓其他人來評判中方和我會面的動機吧，我知道為什麼我會想會面。」他揭露自己想和中共官員見面的真正原因，是因為當前中國共產黨正在做出對美國人民安全有害的行為，而「我為一個數十年來，第一個把這件事情嚴肅看待的總統工作。」

▲美國售台F-16V戰鬥機，並協助F16戰鬥機升級。（圖／達志影像／美聯社）

蓬佩奧表示，過去不論共和黨或民主黨，沒有總統認真對此中國威脅，如今是非常不同的局面，從各個角度而言，中國共產黨的威脅都是非常清楚的，「我們看到在香港發生的事，我們看到（中國）在喜馬拉雅山上和印度發生的事，我們看到在南中國海正在發生的事，他們在竊取智慧財產權時，我們也在看著，我還可以繼續說下去。」

兩人也談到台灣，赫維特問道解放軍威脅8月要展開軍演，可能對台灣及台灣政府所實際控制的島嶼造成威脅，而此事是否曾在雙方夏威夷會面時提及，而美國政府對於解放軍軍演的立場又為何。

蓬佩奧證實雙方的確談到軍事活動方面的問題，並指出中方對美軍在整個印太區域間的開放海域，行駛自由航行的權利感到不滿，但他也明確告訴中方此事並無不妥，美國仍會繼續這樣做，「然後我們也有提到台灣」。

蓬佩奧表示，美中雙方都清楚對方對於自己如何動作的期待，但川普政府決定軍售台灣F-16戰鬥機，讓中國方面擔憂且不滿。不過他也軍售台灣正是適當的行為，也是延續歷任政府對待台灣的方式；他說此舉是遵照總統川普的意斯，並且是保護美國人民自由安全權益的正確行為，美國不會讓中國共產黨威脅到美國利益。