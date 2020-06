中印邊境最新「空拍照」曝光！　解放軍在拉達克建立新陣地

▲解放軍位於加勒萬河谷(Galwan Valley)的基地。(圖/路透)

文/中央社記者康世人新德里24日專電

印媒引述消息人士依據衛星圖像和數據分析指出,中國解放軍從5月底以來在拉達克地區從事軍事活動,試圖在當地建立新的陣地與防線。

今日印度(India Today)今天引述沒有具名的消息人士說,從衛星圖像和數據顯示,中國解放軍從5月底以來開始在拉達克陶貝奧迪(Daulat Beg Oldi)以東展開軍事活動,6月起在中印實際控制線(LAC)附近的中國軍營一帶發現了新的營地和車輛。

消息人士指出,拉達克附近有爭議的中國軍營是在2016年之前設立,但從衛星圖片分析發現,這個地區在6月開始出現新的營地和車輛軌跡。

▲高格拉(Gogra)北邊可看到解放軍的坦克與大砲。(圖/路透)

新德里電視台(NDTV)報導,衛星圖像顯示,在拉達克加萬谷(Galwan Valley)中印實際控制線兩側,都出現中國部隊沿著控制線上岩壁新建軍事掩體和住所,這些都是先前沒有的建築。

印度指控,這些掩體和建築是中印部隊15日在加萬谷第14巡邏點爆發暴力對峙的主要原因,這場衝突導致印度部隊20人死亡,中國40多人死傷。但中國軍方指控,衝突是因印度部隊人員越過實際控制線挑釁所致,且未公布傷亡人數。

The area referred here is a large Chinese camp in Galwan Valley,1.5 km into Indian side of the Line of Actual Control (LAC), shown as the red line. There is no Indian camp in the Galwan Valley, after India agreed on June 6 to de-militarise the valley to where the Galwan joins 7/n pic.twitter.com/IRXshsf30t