譚德塞估下周全球破千萬確診！美激增3.5萬人染疫　拉美7天內多50％病例





▲WHO秘書長譚德塞表示，組織已訂購大量呼吸器，將分送全球120國。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間25日上午5點30分，全球累計確診達934萬3448例、47萬9818死；世衛組織（WHO）秘書長譚德塞表示，全球預計下周破千萬確診，而疫情重災區的美洲，「還沒達到高峰」。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）24日在視訊會議上表示，全球疫情仍未達到高峰，預計會在下一周突破千萬人染疫的大數字，而隨著染疫人口暴增，全球的呼吸器已經短缺。他說許多國家開始遭遇呼吸器不夠用的困難，供不應求的差距非常大。

譚指出WHO已經從工廠直購1.4萬組呼吸器，計畫在接下來幾周內，分送給120個國家，並在之後的6個月內，還會增送17萬組、價值1億美元的呼吸器。

WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）表示，許多拉丁美洲國家的疫情仍然緊繃，過去一周繼續「疫情飆車」，多國的確診病例都多出25％到50％。

美國方面單日激增破3.5萬例確診，累計237萬1422例、12萬1870死；巴西累計114萬5906例、5萬2645死；俄羅斯累計60萬6043例確診、8503死；印度累計45萬6183例確診、1萬4476死；英國累計30萬8336例確診、4萬3165死。

拉丁美洲除了巴西以外，疫情也相當嚴重的國家包括祕魯，累計26萬4689例、8586死；智利累計25萬4416例、4731死；墨西哥累計19萬1410例、2萬3377死；厄瓜多累計5萬1643例確診、4274死。