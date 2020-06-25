日女疑在台感染新冠肺炎　Dr. E 憂心這些現象：無法像敦睦艦隊「這麼幸運」

▲0624中央流行疫情指揮中心臨時記者會。（圖／疾管署提供）



記者林彥臣／綜合報導

中央流行疫情指揮中心在24日接獲日本通報，一名今年2月入境台灣的20多歲的日本女留學生，返國篩檢出新冠肺炎陽性，因此緊急加開記者會宣布此消息。對此兒童急診科主任謝宗學表示，若是這次爆出社區感染，恐怕無法像過去敦睦艦隊等案例這麼幸運。

謝宗學在粉絲頁「Dr. E 小兒急診室日誌」發文指出，前幾波可能爆發社區群聚感染的事件，如酒店公關、敦睦艦隊等，最後都平安度過，主要原因是當時絕大多數國人防疫意識很強，傳染鏈到社區就被堅實的防疫習慣截斷，所以沒有爆發明顯社區疫情，「然而，最近若發生類似事件可能無法這麼幸運了！根據我的觀察這幾天多數人的防疫意識非常鬆懈」。

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謝宗學分析，第一，到科博館參加日環食活動領取日食扇時，人潮擁擠處許多人沒有戴口罩；第二，到大賣場買東西時，密閉空間加上人潮聚集，仍有不少人不戴口罩，第三，開業同事紛紛抱怨部分民眾連到診所看診不願配戴口罩，勸說無用。

謝宗學強調，多日沒有新增本土病例、沒有重症病人、沒有人因為新冠肺炎過世，缺少了這些恐怖事件刺激，健忘的民族性表露無疑，超多人將疫情拋諸腦後，今天疑似本土病例再次出現，真的要繼續鬆懈下去嗎？至古不變的真理，「生於憂患，死於安樂」。

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