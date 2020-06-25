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工研院攜手夏普結合大甲媽祖遶境　打造首個8K＋5G應用典範

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▲工研院攜手以5G技術重現世界三大宗教盛事之一的「大甲媽祖遶境」實境。（圖／工研院提供）

▲工研院以5G技術重現世界三大宗教盛事之一的「大甲媽祖遶境」實境。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

5G生活新應用來了！工研院攜手中華電信、夏普從即日起至28日在台北大甲媽祖遶境體驗館，以5G技術重現世界三大宗教盛事之一的「大甲媽祖遶境」現場實境，充分展現5G「高頻寬」、「低延遲」技術特質，實現5G＋360度VR虛擬實境異地體驗，以及首創5G+8K實景再現。
 
工研院副院長張培仁表示，工研院透過創新服務設計巧妙結合，協助文化、藝術、媒體、娛樂、電信及內容應用等業者，運用5G＋VR、8K等技術，串聯起5G應用服務的跨產業生態鏈，實現大甲媽祖遶境活動中全新的表演與體驗模式。

張培仁指出，工研院讓傳統民俗活動融入最新的科技，使科技元素完美融入民間文化中助陣，展現零距離、身歷其境的全新感受，透過5G的高傳輸速度、低延遲特性，打造一個可靠的網路環境，萬物皆能聯網的未來世界，將顛覆人們對空間與時間的想像，也將創造出無限商機。
 
張培仁說明，透過跨產業合作，今年大甲媽祖遶境中，設計多場5G嶄新應用，民眾透過科技體驗5G即時、高畫質的便利性，在大甲鎮瀾宮媽祖起駕時，採用「5G手機」及「5G攝影包」當作行動SNG，深入人潮洶湧的大甲鎮瀾宮各現場，即時以5G回傳各角度精彩畫面。

張培仁補充，尤其在駐駕彰化天后宮時，更是結合5G及VR360度攝影機拍攝直播，讓遠在台北信義區民眾可使用VR眼鏡同步觀看駐駕現場難得一見的奉茶等儀式，並首度採用5G+8K攝影機，直播拍攝鞭炮聲隆隆，華麗陣頭表演的回鑾現場，同步連線台北信義區80吋8K高畫質電視螢幕。
 
工研院與中華電信、夏普將從即日起至28日，特別在西門紅樓廣場「大甲媽祖遶境體驗館」，再現大甲媽祖遶境多項嶄新5G應用，透過5G應用與大甲鎮瀾宮互動進行安座典禮，並提供民眾VR、8K影像、鑽轎底等5G互動體驗，享受一場創新科技與藝術文化結合的豐富饗宴。

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