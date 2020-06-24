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快訊／三雄跑第一！遠傳：7/3宣布5G資費

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▲▼遠傳電信將於7/3宣布5G資費。（圖／遠傳電信提供）

▲遠傳電信將於7/3宣布5G資費。（圖／遠傳電信提供）

記者邱倢芯／台北報導

台灣5G服務即將開台，許多消費者都好奇5G資費內容究竟為何，遠傳電信今（24）日表示，將於7/3開賣「遠傳心5G」，當天將宣布遠傳的5G服務與資費。

遠傳電信指出，「遠傳心5G」服務將於7月3日（五）正式開賣，當天下午將由遠傳董事長徐旭東召開記者會親自向全台消費者獻上料理大菜。

當天也將同時串聯台北遠百信義A13、SOGO忠孝館、板橋大遠百、新竹巨城，以及台中、台南、高雄大遠百的遠傳5G體驗館，和全台300多家遠傳門市，讓全國的消費者都得以體驗遠傳在3.5GHz魚肚當好位置的80mhz大寬頻，加上原有的4G「夢幻旗艦」頻譜所打造的5G全網體驗以及全新的5G服務。

遠傳總經理井琪表示，遠傳將於7月3日在遠企購物中心The Mall 3樓天碟廣場舉行開賣記者會，記者會將超乎過去形式，透過網路邀請全省的消費者大家一起來。現場將與遠傳北中南門市、和7大百貨體驗館進行全台大連線互動，透過連續80MHz頻寬充分發揮5G高頻寬、低延遲、大連結的特性，將最優質、高效率的全網頭等體驗於各點展示。

另一方面，遠傳當天也將分享5G超前部署如何做到？包括5G網路有多快、終端設備現況、應用與資費方案、未來發展等，讓外界能更清楚了解如何使用5G讓生活更便利。

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