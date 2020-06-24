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中華電5G資費曝光！最低599元就可享受5G

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▲▼電信業者特別在跨年活動現場增設5G行動基地台。（圖／業者提供）

▲外傳中華電信5G服務，資費最低599元起。（圖／中華電信提供）

記者邱倢芯／台北報導

台灣5G服務開台在即，許多人都非常想了解電信商的5G資費方案；而今（24）日就有3C科技網站貼出了龍頭大哥中華電信的5G相關資費，根據報導中指出，在5G開台後，資費最低599元即可享受到5G服務。

根據比價王（ePrice）網站指出，中華電信的5G資費總共有8個資費級距，從599元一路到2,699元都有相對應的資費內容。若單以「吃到飽」來看，原先早鳥資費的「1,399元」將會是「吃到飽」與「吃不飽」的分水嶺。

資費選擇1,399元（含）以上的用戶，都將可享受數據吃到飽；而選擇1,199元（含）以下的用戶，則會有每月的數據用量限制。

網站報導中指出，1,199型為100GB（綁約優惠，下同）、999型為60GB、799型為36GB、599型則為24GB。用量到了會降速，599型與799型會降速到5 Mbps；999型與1,199型則是10 Mbps。

▼中華電信5G資費。（圖／ePrice比價王授權使用）

▲▼中華電信5G資費。（圖／ePrice比價王授權使用）

除了針對資費級距外，未來中華電也可能會針對「速度」設定3個級距；月租599、799、999、1,199型可以支援最高500 Mbps的5G 速度（已經比現行的4G實際使用網速還要快上許多）。

而1,399型以上雖然都是吃到飽，但網速也有差別，1,399型與1,599型可支援最快1 Gbps連線速度、1,799型與2,699型則能支援1.5 Gbps。

另一方面，「流量魔人」到了5G時代可能就要注意了；未來中華電信的5G資費方案當中，將會新增「熱點分享量」，用以規範吃到飽用戶的熱點分享用量，避免再發生「流量魔人」的爭議。

不過，一定有很多人想，這些中華電信的5G資費是否為真？《ETtoday新聞雲》記者也詢問了中華電信總公司，但是截至發稿前官方並沒有回應。

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